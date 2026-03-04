Greta Alonso presenta 'El Asesino de Invierno': un thriller "en absoluto predecible"

El género negro español encuentra un nuevo referente en la tercera novela de Greta Alonso. El Asesino de Invierno no es solo un relato policial al uso; es una inmersión en la psicología del miedo y la herencia de los traumas familiares.

La trama, ambientada en la actualidad, se dispara con la aparición de un cadáver envuelto en un macabro sudario, un hallazgo que desata el pánico en una localidad del norte cercada por un "paisaje salvaje y un océano fiero". La única pista que los investigadores tienen sobre la mesa es un nombre propio: Palmira.

El regreso del inspector Martín Benot

El peso de la investigación recae sobre el inspector Martín Benot, un hombre que regresa a su hogar tras un "largo destierro". Alonso disecciona a su protagonista como un "idealista pertinaz" que debe enfrentarse no solo al asesino, sino a sus propios demonios.

En una entrevista en Kilómetro Cero, la autora destaca que el regreso de Benot es el motor emocional de la novela. "La investigación va a revolver secretos que llevaban décadas enterrados", apunta la escritora, subrayando que la tensión es constante desde la primera página hasta un desenlace que promete sobrepasar cualquier expectativa del lector.

Duelo entre ciencia y leyenda

Uno de los puntos fuertes de la obra es la interacción entre Benot y la doctora Cecilia Flores, una forense "obsesiva y enigmática". La fascinación que el inspector siente por ella añade una capa de complejidad a una trama donde la investigación científica se topa con las leyendas locales.

Greta Alonso ha querido jugar con esta dualidad: "En el norte, la niebla a veces confunde la realidad con la superstición", explica. La autora utiliza este entorno para asfixiar a sus personajes y obligar al lector a cuestionar cada pista.

Un desenlace de impacto

La novela se desmarca de los finales predecibles del género. Alonso insiste en que ha trabajado minuciosamente la estructura para que el impacto final sea total. "He querido que la mente del lector juegue con las mismas herramientas que los protagonistas", afirma.

El Asesino de Invierno se posiciona así como una de las apuestas literarias más potentes del año, combinando el rigor de la investigación policial con un pulso narrativo que no da tregua, manteniendo el equilibrio entre la tradición del suspense y la innovación narrativa.