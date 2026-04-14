Eduardo Mendoza se harta de Sant Jordi: "No pinta nada"

El escritor barcelonés Eduardo Mendoza aprovechó la presentación de su novela La intriga del funeral inconveniente (Seix Barral) para reclamar algo que, según confesó, llevaba tiempo queriendo hacer: que el 23 de abril se hable "del Día del Libro" y no "de Sant Jordi".

"Voy a empezar a hacer campaña de que fuera Sant Jordi. Es el Día del Libro. Siempre se le llamó Día del Libro. Sant Jordi no pinta nada. Era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer", aseguró.

El autor de La ciudad de los prodigios añadió que Sant Jordi "no tenía nada que ver con los libros". "No es el patrono de los escritores. No es nada", dijo.

"Esa es mi campaña", reiteró Mendoza antes de reconocer que afronta el próximo 23 de abril "con resignación" porque "es un día duro".

Eduardo Mendoza, que en 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, ha desempolvado al personaje del detective sin nombre para su última novela, una sátira social y policial que habla de corrupción financiera.