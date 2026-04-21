Celorio, Premio Cervantes: "México, sin la lengua española, no sería México"

El escritor, académico y director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948), que el próximo jueves recibirá el Premio Cervantes 2025, expresó este lunes su "veneración" hacia la lengua española y ha considerado "un despropósito" la crisis diplomática entre España y México por la violencia de la conquista.

"La lengua española en América no es la lengua de la conquista, sino la lengua de la independencia. Si no hubiéramos tenido esta lengua española, no habríamos podido configurar nuestras respectivas nacionalidades. México, sin la lengua española, no sería México", dijo en una rueda de prensa en el Museo Reina Sofía, acompañado por la directora general del Libro, María José Gálvez.

Narrador, ensayista, cronista y una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea, Celorio ha considerado "inútil" la crisis diplomática desatada entre España y México a raíz de la petición de perdón por la violencia de la conquista por parte del Gobierno mexicano y ha confiado en que esté superada.

"Esta solicitud de perdón es un despropósito, porque es anacrónica y retrotópica", ha manifestado. "Pedirle a un Estado que se disculpe por los abusos cometidos frente a otro país cuando ese Estado no era España y ese país tampoco era México, no deja de ser un anacronismo muy fuerte", ha subrayado.

Al mismo tiempo, lo ha considerado una actitud "retrotópica", ya que pone al mundo prehispano como paradigmático, como "una especie de utopía vista hacia atrás" y "como si el pasado fuera el paraíso perdido" y no un mundo lleno de "violencia y guerras intestinas".

Celorio ha reivindicado la lengua española en términos históricos, cualitativos y cuantitativos, con más de 500 millones de hablantes que la tienen como lengua materna y cien millones como segunda lengua. "Es la lengua materna internacional con más hablantes del mundo", ha dicho, frente al inglés, que no es materna, y el chino, que no es internacional.

Literatura

Autor de crónicas, ensayos y novelas como Y retiemble en sus centros la tierra, El metal y la escoria o Mentideros de la memoria, casi toda la obra de Celorio se sostiene en la memoria personal, familiar y literaria.

"Me he dedicado mucho a la literatura del yo", ha dicho y ha aplaudido que esta haya "ampliado sus fronteras". Tradicionalmente considerada como "la conquista de la tercera persona", Celorio ha atribuido a Cervantes esa expansión de los límites de la novela.

"Gracias a él, los géneros se han mezclado hasta la promiscuidad, los géneros han dejado de ser compartimentos estancos", ha señalado, a la vez que ha reivindicado la necesidad de hablar de la propia estirpe: "Nadie sabe bien quién es si no sabe de dónde procede".