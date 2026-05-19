De Jonathan Coe a Ignatius: el humor protagoniza la Feria del Libro de Madrid

La Feria del Libro de Madrid presentó este martes la programación de su 85.ª edición, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio en el parque de El Retiro. La FLMadrid26 propone este año una programación atravesada por el humor, la sátira y la ironía como formas de lectura crítica, reuniendo en Madrid a algunas de las voces más destacadas de la literatura, el humor gráfico, el pensamiento y la creación escénica.

"Este año en el que el humor ilumina la Feria, hemos invitado a gentes que son del libro, todos y todas, porque todos y todas han publicado. Pero, a los escritores sumamos a quienes han hecho su camino en la comedia, en la música, en la filosofía... y, al hacerlo, nos han hecho reír o nos han ayudado a reflexionar sobre qué nos hace reír", dijo Eva Orúe, directora de la FLMadrid.

Entre los grandes nombres de esta edición figuran Jonathan Coe, uno de los principales representantes de la sátira británica contemporánea; David Safier, novelista y guionista alemán, autor de algunas de las novelas humorísticas más leídas de las últimas décadas; y Maitena, referente internacional del humor gráfico argentino.

También participarán figuras españolas como Marta Sanz e Ignatius Farray, junto a Liniers y Kevin Johansen, que volverán a encontrarse en un escenario para dialogar sobre música, ilustración, humor y creación compartida.

Participarán también Bob Pop, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz, Giuseppe Caputo, Rodrigo Cortés, Edu Galán, Nina Lykke, Beatriz Serrano, Joaquín Reyes, Pantomima Full, Eva Hache, Julián Génisson, Álvaro Carmona, Raquel Gu, Alberto Montt, Leila Guerriero, Jon Bilbao o Rodrigo Fresán, entre otros.

Pensamiento crítico

La FLMadrid26 explorará en su programación cultural distintas tradiciones y formas de comicidad contemporánea a través de conversaciones literarias, homenajes, pódcasts en directo, encuentros escénicos y diálogos entre disciplinas artísticas.

Entre las actividades destacadas figuran encuentros como Un humor muy británico: encuentro con Jonathan Coe; Esto lo diría alguien como tú, con Pantomima Full, Joaquín Reyes y Eva Soriano; ¿De qué nos reímos?, con Eva Hache, Bernat Castany y Julián Génisson; o El humor en la herida, diálogo entre Camila Sosa Villada y Giuseppe Caputo.

La FLMadrid26 contará también con una importante presencia de pódcasts en directo y nuevos formatos culturales.

La dimensión iberoamericana volverá a ocupar un lugar central dentro de la programación cultural de la Feria a través del Pabellón Iberoamericano y de distintas alianzas con festivales e instituciones culturales internacionales. La edición de este año contará con la colaboración de iniciativas como Centroamérica Cuenta, Festival JA!, KM América, Festival Suigeneris o el Festival de Málaga.

Homenajes y reconocimientos

Se rendirá homenaje a figuras fundamentales del humor, la literatura y la creación contemporánea como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Jorge Ibargüengoitia, Nicanor Parra o Rafael Azcona. También habrá un homenaje especial a La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole convertida ya en uno de los grandes clásicos contemporáneos de la sátira literaria.

La Feria del Libro de Madrid reconocerá este año con el Premio Lealtad al diseñador, ilustrador y artista visual Pep Carrió por su estrecha vinculación con la identidad gráfica contemporánea de la FLMadrid.

366 casetas

La FLMadrid26 reunirá un total de 366 casetas distribuidas a lo largo del Paseo de Coches de El Retiro, con la participación de librerías, editoriales, distribuidoras y organismos oficiales. La Feria contará, además, con espacios específicos dedicados a gremios y asociaciones de editoriales de otras provincias, editoriales independientes y proyectos como Indómitas, Editoriales Singulares, Archipiélago o la Plaza de la Ciencia y las Universidades.

La programación cultural se desarrollará en más de una decena de escenarios y espacios repartidos entre el recinto ferial y distintos puntos de Madrid, entre ellos el Pabellón CaixaBank, el Pabellón Iberoamericano, el Pabellón Europa, Casa de América, Teatro Casa de Vacas, la Biblioteca Eugenio Trías o el Pabellón Infantil.