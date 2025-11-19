El gran error de Rosalía con "Reliquia": ¿ha vuelto Dios a la cultura popular?

El programa Prohibido contar ovejas persentado por Felipe Couselo y Alma Espinosa dio vueltas en torno al estreno de "Reliquia", la nueva canción lanzada en 2025 por la cantante Rosalía. Todo ha sucedido tras el estreno exitoso de 'Berghain', también perteneciente a su disco LUX.

Tal y como se refrendó en el programa de esRadio, "Reliquia" reafirma la capacidad de Rosalía para transcribir un universo íntimo pero seductor para todo tipo de públicos. Es un recordatorio de que las emociones humanas más profundas a veces se conservan en los restos más pequeños.

El tema carece de una producción grandilocuente y funciona más bien como un poema sonoro donde la artista explora la memoria, el tiempo y el amor incluso cuando se transforma o desaparece. "Reliquias" todas ellas que despojan el término de sentido religioso y lo convierten en algo puramente sentimental.

La canción se construye alrededor de una atmósfera austera, casi minimalista, que permite que la voz de Rosalía sea la gran protagonista. Esta elección estética subraya el carácter confesional del tema y lo acerca a una oración íntima. Rosalía recurre a su formación flamenca, no desde el virtuosismo más visible, sino desde una contención emocional que evoca el cante desnudo. La respiración, las melodías breves y los silencios juegan un papel fundamental. Todo suena deliberado, medido, como si cada palabra cargara un peso emocional que el oyente debe sostener junto a ella.

El carácter conceptual del álbum —inspirado en mujeres santas, misticismo femenino y espiritualidad—, junto a colaboraciones con figuras como Björk, Yves Tumor y la London Symphony Orchestra, ha reforzado la imagen de Rosalía como una artista consolidada.

El resultado de LUX habla por sí mismo, con 42,1 millones de reproducciones en Spotify durante su primer día de estreno, batiendo el récord como el álbum más escuchado en 24 horas por una artista de habla hispana. En Estados Unidos también logró un hito: debutó en el número 4 de la Billboard 200, con unas 46.000 unidades equivalentes a álbumes.

Desde el punto de vista crítico, el álbum ha sido recibido con elogios unánimes. Según EFE, obtuvo 98 sobre 100 en Metacritic, lo que lo convierte en uno de los discos mejor valorados de 2025.