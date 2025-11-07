Rosalía lanza un dardo a su ex Rauw Alejandro en su disco: "La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá"

Rosalía ha vuelto a sacudir el panorama musical con el estreno de su nuevo álbum 'LUX', un disco de 15 canciones en el que ha explorado la religión, el amor o el desamor en 14 idiomas. Algunas canciones, como 'Berghain' –el primer adelanto del álbum– o 'Reliquia' –tema que fue filtrado en Spotify durante unos minutos antes del lanzamiento final– ya han conquistado a los fans. Sin embargo, uno de los temas más comentados de su nuevo trabajo es 'La Perla', canción que comparte junto al grupo Yahritza y su Esencia.

Desde su lanzamiento, el tema ha generado debate por sus referencias personales y alusiones que muchos oyentes relacionan con su exprometido, el cantante de reguetón Rauw Alejandro. Con una letra cargada de ironía y reproches, la artista se ha marcado un 'shakirazo' que no ha dejado indiferente a nadie.

Referencias a su relación con Rauw Alejandro

El título del tema no es casual. La Perla hace alusión a un barrio de San Juan (Puerto Rico), el país natal de Rauw Alejandro. Además, hace referencia en varios versos a la historia que vivieron ambos artistas. En una de las canciones que ambos compartieron, 'Promesa', la artista cantaba: "Como una perla que volvió al fondo del mar, si te perdiera sé que te volvería a encontrar". En el nuevo tema, Rosalía parece responder desde otro lugar emocional: "Es una perla, nadie se fía".

A lo largo de la canción, la intérprete de Motomami lanza frases que muchos seguidores han interpretado como mensajes directos hacia su ex pareja: "Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no", "Medalla olímpica de oro al más cabrón" o "La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá". La artista le dedica además versos como "Tienes el podio de la gran desilusión" y "Rompecorazones nacional", en los que deja entrever que su ex-prometido le engañó.

En otra parte de la canción, describe a su antiguo amor como una "red flag andante", una expresión que se utiliza en Internet para advertir de una persona que está llena de comportamientos tóxicos. Además, en la canción menciona su "colección de bras", aludiendo a los sujetadores que las fans lanzan en los conciertos.

Expresiones como "terrorista emocional" o "el mayor desastre mundial" completan una canción en la que la cantante ha dejado claro que el final de su relación sentimental con Rauw fue caótico y doloroso. Esto también ha quedado reflejado en entrevistas, donde declara que ha perdido por completo la fe en los hombres. Sin embargo, cuando estaba con el cantante puertorriqueño afirmaba enamorada –en una entrevista con el creador de contenido Ibai Llanos– que él le había devuelto la confianza en las relaciones de pareja.

Por su parte, Rauw Alejandro ha publicado un tuit: "No confundan a los protagonistas… esa película pasó hace rato", ha escrito, queriéndose alejar de la polémica.

Otras referencias a Rauw Alejandro en el disco

Sin embargo, esta no es la única canción del disco en la que Rosalía retrata a Rauw Alejandro. En 'Focu 'ranni' , otro de los temas del álbum, canta "Grabé tu nombre en mis costillas, pero en mi corazón nunca estuvieron tus iniciales", una línea que muchos vinculan con el tatuaje con el nombre de Rauw Alejandro que la cantante luce en esa parte del cuerpo. También hace alusión al compromiso de boda que nunca se cumplió cuando dice: "Ya nadie tirará arroz al cielo".

Asimismo, en la canción 'Reliquia' mantiene esa línea de referencias a su ex con el verso "En Japón lloré y mis pestañas deshilé", un recuerdo de los viajes que ambos realizaron al país asiático, uno de sus lugares favoritos y donde celebraron juntos la llegada del año 2023.

La nueva etapa artística de Rosalía

Con 'LUX', Rosalía presenta un cambio de rumbo artístico, alejándose del reguetón y el flamenco que marcaron sus discos anteriores para adentrarse en un terreno más experimental, con influencias de la ópera y los coros litúrgicos. Gracias a su nuevo trabajo, Rosalía ha reconquistado a todos sus fans y se ha coronado como una de las mejores artistas del panorama musical actual.