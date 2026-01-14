De Carlos Baute a Álvarez de Toledo: las redes sociales se inundan de la canción que humilla al chavismo

La detención de Nicolás Maduro ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, muchas de ellas canalizadas a través de la música y el humor político. En ese contexto, el cantante venezolano Carlos Baute se ha unido en las últimas horas a un baile viral que utiliza como banda sonora una canción de protesta contra el régimen chavista.

Ahora nos toca bailar a nosotros!!! pic.twitter.com/COZq5UoEAf — Carlos Baute (@carlosbaute) January 13, 2026

El tema, titulado Los comunistas ¿Dónde están?, pertenece al género afro-house y ha sido publicado por el canal de YouTube Kilómetro Internacional, dirigido por el creador de contenido Miguel Alejandro. La canción interpela de forma directa a los aliados ideológicos del chavismo con una letra que cuestiona la ausencia de apoyos internacionales –como China o Rusia– tras la detención del mandatario venezolano.

A través de un vídeo compartido en redes sociales, Baute aparece bailando y tarareando fragmentos del tema, sumándose así a una tendencia que ya ha sido replicada por otras figuras públicas. El artista llevaba días manifestando públicamente su reacción ante la intervención militar que culminó con el traslado de Maduro y su mujer, Cilia Flores, a Estados Unidos, donde ambos enfrentan cargos relacionados, entre otros, con el narcotráfico en Venezuela.

Catherine Fulop y Cayetana Álvarez de Toledo

Antes que Baute, la actriz, modelo y presentadora Catherine Fulop también ha participado en este fenómeno viral. La venezolana, nacionalizada argentina, ha publicado un vídeo en el que se la ve bailando en bikini, con un pañuelo con los colores de la bandera venezolana, mientras mueve los labios al ritmo de la canción. Su publicación ha sido una de las primeras en alcanzar una gran repercusión en las redes.

La tendencia no se ha limitado al ámbito artístico. Otras personalidades de la esfera pública y política han compartido mensajes o referencias al estribillo del tema, como la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. "¿Y dónde están?", ha preguntado en su perfil de X, haciendo referencia a la letra de la canción.

¿Y dónde están?pic.twitter.com/Q7fjDAGdLF — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 11, 2026

Según explica su creador, Kilómetro Internacional se define como un proyecto musical y comunicacional orientado a analizar y difundir acontecimientos relacionados con el futuro político de Venezuela, utilizando formatos breves y virales para llegar a un público amplio. El canal cuenta con cerca de 200.000 seguidores y ha experimentado un notable aumento de visibilidad tras la publicación de esta canción.