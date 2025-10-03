Todo lo que se sabe del universo 'Peaky Blinders': dos nuevas series y la película

Netflix ha anunciado hoy que la aclamada serie Peaky Blinders regresará con fuerza, contando la historia de una nueva generación de Shelbys, de la mano del escritor y creador Steven Knight.

Se anuncian así dos nuevas series, cada una compuesta por 6 episodios de 60 minutos, que se rodarán en Birmingham. Ambas series serán producidas por Kudos (Los hombres del SAS, La casa Guinness, Grantchester) y Garrison Drama (Peaky Blinders, la película de Peaky Blinders). La secuela continuará la línea temporal tras la tan esperada película de Peaky Blinders, que actualmente está en postproducción.

Gran Bretaña, 1953. Tras los duros bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, Birmingham intenta alzarse de nuevo a base de hormigón y acero. En esta nueva etapa del universo Peaky Blinders de Steven Knight, la lucha por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción se convierte en una contienda feroz. En esta ciudad llena de oportunidades y de peligros, la familia Shelby late en el corazón de una historia manchada de sangre.

Ejercen como productores ejecutivos: Cillian Murphy, Karen Wilson y Martin Haines (Kudos), Jamie Glazebrook (Garrison Drama), Jo McClellan (BBC), Mona Qureshi y Toby Bentley, supervisarán por parte de Netflix.

En palabras de Steven Knight: "Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará arraigado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será un viaje increíble".

Por su parte, Mona Qureshi, de Netflix, afirmó: "No podríamos estar más emocionados de embarcarnos en un nuevo capítulo de Peaky Blinders con nuestros maravillosos socios de Kudos, Garrison Drama y la BBC. Hay pocos narradores modernos que igualen a Steven Knight y estamos con muchas expectativas mientras regresa a las calles de Birmingham, la próxima generación de la familia Shelby".