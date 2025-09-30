Menú

Top películas 2025: el año en el que el terror volvió a salvar el cine

Hacemos una lista de las películas que han logrado sorprender a los analistas este año. Tienen algo en común: dicen que el terror ha vuelto...

El cine de terror ha cosechado unos extraordinarios resultados. Todas las películas que han sorprendido este año son de ese género. ¿Ha vuelto el terror o en realidad siempre estuvo ahí, esperando?

De la mano de Juanma González recorremos las películas de terror más prestigiosas y exitosas de 2025. Obras como Sinners o Weapons han salvado a Warner Bros con éxitos sorpresa que no esperaban basados, además, en nuevas ideas; franquicias antiguas como Destino Final han revivido con inesperada fuerza, y otros ejemplos siguen arrasando en la platea. Desde el estudio de Libertad Digital y esRadio reflexionamos sobre ellas, las recordamos y te ofrecemos un punto de vista sobre las mismas. ¿Te lo vas a perder?

¡Ah!, y también te cuento lo que queda por estrenar este año, que no es poco.

