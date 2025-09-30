El cine de terror ha cosechado unos extraordinarios resultados. Todas las películas que han sorprendido este año son de ese género. ¿Ha vuelto el terror o en realidad siempre estuvo ahí, esperando?

De la mano de Juanma González recorremos las películas de terror más prestigiosas y exitosas de 2025. Obras como Sinners o Weapons han salvado a Warner Bros con éxitos sorpresa que no esperaban basados, además, en nuevas ideas; franquicias antiguas como Destino Final han revivido con inesperada fuerza, y otros ejemplos siguen arrasando en la platea. Desde el estudio de Libertad Digital y esRadio reflexionamos sobre ellas, las recordamos y te ofrecemos un punto de vista sobre las mismas. ¿Te lo vas a perder?

¡Ah!, y también te cuento lo que queda por estrenar este año, que no es poco.

Sigue el canal @LDCultura en Youtube y no de olvides de dejar "like" y comentario, además de -por supuesto- darle a la campanita para que te avisemos de próximas publicaciones.