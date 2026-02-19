Esta semana os hablo de El Agente Secreto, una obra cinematográfica que promete tener una gran repercusión en los próximos premios Óscar. Se trata de una producción que ha logrado una hazaña poco común al estar nominada tanto en la categoría de mejor película extranjera como en la de mejor película, lo que nos da una idea clara de la magnitud y la calidad de esta propuesta brasileña que está llamada a ser uno de los hitos del cine contemporáneo.

A pesar de ser una coproducción internacional, el alma del filme es profundamente brasileña, transportándonos a una narrativa de larga duración que se extiende por casi tres horas. Aunque los primeros noventa minutos puedan parecer pausados para el espectador, son fundamentales para cimentar la atmósfera y el recorrido vital del protagonista. A través de un extenso viaje en coche, la película nos sitúa geográficamente y emocionalmente, permitiéndonos comprender quién es el personaje central y qué representa en el complejo entramado que está por desarrollarse hasta llegar a la mitad del metraje.

La cinta se sitúa a finales de los años 70, una época convulsa marcada por la corrupción institucional y la persecución política en Brasil. Siguiendo una línea de análisis centrada en la denuncia de los excesos del poder, la película retrata con crudeza cómo la maquinaria estatal puede asfixiar al individuo. El retrato de los vínculos oscuros en la política brasileña de la época sirve como una advertencia sobre los peligros de los regímenes donde la falta de transparencia y la corrupción sistémica se convierten en la norma del día a día.

Una vez superado el ecuador de la historia, El Agente Secreto se transforma en un thriller intenso que no da tregua al espectador. La tensión se vuelve palpable en cada fotograma, atrapando al público en una red de intriga, ambiciones y muertes. El peso interpretativo recae sobre un protagonista excepcional interpretado por Wagner Moura que maneja los tiempos dramáticos con maestría, guiándonos a través de una historia de persecuciones y angustias que mantiene a la audiencia totalmente atenta a lo que sucede en la pantalla, no solo por la trama, sino por la fuerza del personaje. El filme no solo es un ejercicio de suspense, sino también un sentido homenaje al séptimo arte.

