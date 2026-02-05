La película Tres adioses, dirigida por Isabel Coixet, destaca por su profundidad y dramatismo, consolidando a la cineasta como un referente en el panorama actual. La obra adapta relatos de una reconocida autora italiana cuyo talento fue valorado tras su muerte, permitiendo a Coixet recuperar un estilo profundo y doloroso que sumerge al espectador en una experiencia transformadora.

La historia se centra en una mujer que es abandonada por su pareja, un conocido chef, tras una discusión aparentemente trivial. En medio de su desconcierto, la protagonista se enfrenta al diagnóstico de una enfermedad, momento que, paradójicamente, le otorga la fuerza necesaria para aferrarse a la vida, aun sabiendo que su final puede estar cerca.

Comparada por su carga emocional con Mi vida sin mí, otra película de Coixet, la cinta cuenta con una interpretación sobresaliente de una gran actriz italiana como Alba Rohrwacher. El desarrollo narrativo invita a una simbiosis absoluta con el dolor y la evolución del personaje, logrando una obra magnífica a la que califico con un ocho.