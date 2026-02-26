Ana Belén, una estrella de capa caída junto a un joven

En esta ocasión, la recomendación se aleja de las grandes producciones de Hollywood o del cine español con presupuestos millonarios para hablaros de una obra mucho más íntima y emocional, Islas, una película pequeña que apuesta por los sentimientos y la conexión humana. La trama marca el regreso a la gran pantalla de la veterana Ana Belén, quien asume el papel protagonista con una solvencia que eleva el conjunto de la obra, demostrando por qué sigue siendo una figura fundamental en nuestra cultura.

La historia nos presenta a una actriz cuya carrera se encuentra actualmente en capa caída, un reflejo de las dificultades que enfrentan los artistas al envejecer. El escenario principal es un hotel situado en las Islas Canarias, un lugar que en el pasado fue testigo de su mayor esplendor, donde era reconocida y admirada de manera ferviente. Sin embargo, el regreso a este entorno no es triunfal, sino que está marcado por la desolación de un edificio casi vacío, donde las fiestas de antaño han perdido todo su encanto y brillo original.

La protagonista se cruza por azar con un joven muy especial, con quien establece un vínculo atípico. El relato se aleja deliberadamente de los tópicos del cine romántico convencional. No estamos ante una historia de amor tradicional, sino ante el encuentro de dos soledades que se reconocen mutuamente en un momento crítico. Esta relación sirve para explorar la desconexión con el tiempo presente y la dificultad de adaptarse a una realidad que parece haber dejado atrás a quienes ya no están en la primera línea de la fama.

Uno de los puntos más destacados de Islas es el retrato de la invisibilidad femenina. La película plantea de forma valiente cómo una mujer de cierta edad, independientemente de su pasado glorioso, puede llegar a sentirse totalmente invisible para la sociedad. Se requiere una gran valentía por parte de Ana Belén para posicionarse en este papel, mostrando la vulnerabilidad de quien siente que la vida ya no le ofrecerá nuevas oportunidades, un sentimiento que resuena con fuerza en la interpretación de la actriz.

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles de Islas, que se estrena en cines este viernes 27 de febrero.