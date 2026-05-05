Un documental destapa la verdad del caso Asunta

Netflix estrenó la miniserie El caso Asunta, donde Candela Peña y Tristán Ulloa daban vida a los padres del célebre caso criminal que conmovió al país. La reconstrucción true crime fue un enorme éxito, pero la misma productora Bambú de Ramón Campos que desarrolló la ficción plasmó en formato documental la misma historia.

El caso Asunta (Operación Nenúfar) también está disponible en la plataforma y consta de cuatro episodios que reproducen el caso en todas sus etapas y detalles a través de declaraciones de los propios (y verdaderos) Rosario Porto y Alfonso Basterra y el testimonio de implicados en la investigación.

El formato documental sirve a sus creadores, que más tarde realizarían la miniserie, para relatar la historia de la desaparición de Asunta Basterra el 21 de septiembre de 2013 en Santiago de Compostela, la aparición del cuerpo al día siguiente y las sospechas que pronto se cernieron sobre sus padres, condenados en 2015 por el asesinato.

Estrenado inicialmente en 2017, Operación Nenúfar es fiel a los hechos y relata las zonas oscuras y abundantes contradicciones del caso, consciente de disponer de más indicios que pruebas directas. Las preguntas abiertas que deja el documental de Bambú Producciones hacen algo más que despertar la curiosidad del espectador para adentrarse en la proyección mediática del proceso.

El primer episodio relata la desaparición y el hallazgo; el segundo está dedicado a la investigación y la recolección de pruebas; el tercero al juicio y el cuarto a las deliberaciones del jurado. En todos ellos se refuerza todo lo relativo a la investigación oficial, no la dramatización destinada a crear los papeles de Tristán Ulloa y Candela Peña de la miniserie.

Gran parte de la investigación de Bambú Producciones, sin embargo, pudo aprovecharse para el posterior true crime de 2024, uno de los mayores éxitos españoles en la plataforma por su fidelidad a los acontecimientos.