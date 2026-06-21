'Anatomía de un Instante' arrasa en los premios Anillos de Oro

La serie Anatomía de un Instante partía como la gran favorita con 15 nominaciones en la primera edición de los premios Anillos de Oro, los primeros galardones concedidos exclusivamente a las series. No ha fallado, se ha alzado con 13 premios; solo se le ha escapado uno, el de mejor vestuario, que ha sido para La Vida Breve. No es que suspendiera matemáticas, es que Anatomía de un Instante tenía dos candidaturas en la misma categoría, la de mejor actor.

La serie creada por Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo retrata no solo el golpe de Estado del 23-F sino los momentos anteriores, cómo se llegó a Tejero entrando en el Congreso de los Diputados. En el apartado interpretativo, los premios han ido a parar a Álvaro Morte, como protagonista, y a Eduard Fernández, como actor de reparto, por Anatomía de un Instante. El primero por su papel de Adolfo Suárez y el segundo como Santiago Carrillo.

El galardón de mejor actriz lo ha ganado Carmen Machi por su papel en Celeste como inspectora de Hacienda. El creador de la serie, Diego San José, era el encargado de recoger el premio en su nombre. En el escenario ha bromeado recordando que "el 30 de junio termina el plazo para presentar la declaración de la renta". En la alfombra "dorada" nos comentaba a esCine cómo las noticias del Gobierno dan no solo para una segunda temporada, ya en preparación, sino "para una tercera". La mejor interpretación revelación ha sido para Carla Quílez por Yakarta.

Una gala sin política, ¡Es posible!

La primera gala de los premios Anillos de Oro ha sido una celebración de las series españolas en la que no ha habido política, se ha hablado solo y exclusivamente de series. Que aprendan los Goya. No ha habido sermones ni lecciones de moral, tan solo se ha elogiado el trabajo de los profesionales e invitado al público a disfrutarlas.

"Queda Resines para rato"

Antonio Resines en los Anillos de Oro.

El primer Anillo de Oro de Honor ha sido para un veterano de la pequeña pantalla, Antonio Resines. Papeles inolvidables como Los Ladrones Van a la Oficina o Los Serrano lo convirtieron en uno de los actores más queridos. "Será por eso que me lo dan", nos decía en los momentos previos a la gala.

En el escenario se lo entregaba Lidia San José, su hija en A las once en casa. "Siempre estaba atento a las notas que sacaba", decía la actriz, que cuando rodó la serie tenía tan solo 14 años. Además relataba cómo el actor "se echaba la siesta en su camerino después de comer; a Ana Obregón y Carmen Maura (su mujer y exmujer en aquella ficción) les daba rabia porque ellas no podían y no paraban de molestarle".

"Hay carreras que no se miden en años, sino en los recuerdos de todo un país", decía el vídeo honorífico. El actor, con su carácter socarrón cántabro, salía al escenario emocionado para decir que "de un tiempo a esta parte me dan premios a toda una vida, a mi carrera, parece que... me parece indignante porque yo estoy en el ecuador de mi carrera, queda Resines para rato".

Entre las actuaciones musicales ha destacado la Orquesta Filarmónica de Tenerife, dirigida por Diego Navarro, que han interpretado bandas sonoras de series de todos los tiempos, nacionales e internacionales, desde Juego de Tronos a Cuéntame Cómo Pasó o Verano Azul.

Todos los ganadores de los Premios Anillos de Oro 2026:

Mejor actriz protagonista

Carmen Machi (Celeste)

Nagore Aramburu (Querer)

Esperanza Pedreño (Poquita Fe T2)

Mejor actor protagonista

Álvaro Morte (Anatomía de un Instante)

Pedro Casablanc (Querer)

Javier Cámara (Yakarta)

Mejor intérprete de reparto

Eduard Fernández (Anatomía de un Instante)

Manolo Solo (Anatomía de un Instante)

David Lorente (Yakarta)

Mejor intérprete revelación

Manuela Calle (Marbella)

Aina Martínez (Pubertat)

Carla Quílez (Yakarta)

Mejor dirección de arte

Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un Instante)

Jorge Soto (La Vida Breve)

Idoia Esteban (Superestar)

Mejor dirección de producción

Alex Miyata (Anatomía de un Instante)

Juan López Olivar (Ena, la Reina Victoria Eugenia)

Itziar García Zubiri (Querer)

Mejor serie de ficción dramática

Anatomía de un Instante

Querer

Yakarta

Mejor serie de ficción comedia

Celeste

La Vida Breve

Poquita Fe. Temporada 2

Mejor serie de no ficción

Alaska Revelada

Esta Ambición Desmentida

Luz en la Oscuridad T2

Mejor serie internacional

Little Disasters

The Walking Dead: Daryl Dixon

What It Feels Like for a Girl

Mejor serie latinoamericana

50 Segundos: El Caso de Fernando Báez Sosa

El Dentista

Los Mil Días de Allende

Mejor Film Commission / Office (Ex aequo)

Andalucía Film Commission

Film Madrid Region

Rías Baixas Film Commission

Mejor casting

Eva Leira y Yolanda Serrano (Anatomía de un Instante)

Eva Leira y Yolanda Serrano (Querer)

Txabe Atxa y Florencia Inés González (Poquita Fe T2)

Mejor edición o montaje

José M. G. Moyano (Anatomía de un Instante)

Alberto del Campo (Los Años Nuevos)

Andrés Gil (Querer)

Mejor fotografía

Alex Catalán (Anatomía de un Instante)

Óscar Montesinos y Jesús Valera (El Marqués)

Jaime Pérez (Rapa T3)

Mejor guion original

Juan Maidagán y Pepón Montero (Poquita Fe T2)

Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz (Querer)

Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro (Yakarta)

Mejor guion adaptado

Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez (Anatomía de un Instante)

Javier Olivares, Pablo Lara, Daniel Corpas e Isabel Sánchez (Ena, la Reina Victoria Eugenia)

Irene Rodríguez, Alba Lucio y Tatiana Rodríguez (Las Hijas de la Criada)

Mejor maquillaje y peluquería

Yolanda Piña y Nacho Díaz (Anatomía de un Instante)

Ana Urosa y Laura Pérez (maquillaje) y Alicia López (peluquería)

Ángela Centeno y Pablo Morillas (Superestar)

Mejor música

C. Tangana (Esta Ambición Desmentida)

Juan Ibáñez (Los Años Nuevos)

Alex de Lucas y Raúl Santos (Superestar)

Mejor postproducción y recursos digitales

José M. G. Moyano (Anatomía de un Instante)

Adriana Velasco, Óscar Abades (Efectos especiales) y Manu Herrera (Efectos visuales) por (El Inmortal T2)

Fran Belda (En Fin)

Mejor producción ejecutiva

José Manuel Lorenzo (DLO Producciones), Manuela Ocón Aburto y Fran Araújo (Movistar Plus+) por (Anatomía de un Instante)

Cristóbal Garrido, Adolfo Valor, Antonio Asensio, Paloma Molina y Susana Herreras por (La Vida Breve)

Andrea H. Catalá y Marta Pastor (Superestar)

Fran Araújo (Movistar Plus+), Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Alejandro Flórez y Diego San José (100 Balas – The Mediapro Studio) por (Yakarta)

Mejor sonido

Daniel de Zayas (Anatomía de un Instante)

Alberto García Altez (La Vida Breve)

Coque F. Lahera (Marbella)

Andrea Sáenz Pereiro (Querer)

Mejor vestuario