Poly Díaz presenta 'Tiempo libre' en el Fígaro tras 10 años de comedia internacional

La escena de la comedia internacional hace parada este jueves en Madrid. Poly Díaz, actriz y podcaster venezolana, presenta en el Teatro Fígaro su nuevo espectáculo de stand-up, titulado Tiempo libre. Tras recorrer más de 45 ciudades en Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos, Díaz aterriza en la capital de España para exponer, con un estilo directo y afilado, las realidades de la vida independiente y la gestión de la soledad.

10 años de trayectoria internacional

Originaria de Venezuela, Poly Díaz inició su carrera en los escenarios de la Ciudad de México con apenas 21 años. Recientemente cumplidos los 30, la artista utiliza su madurez vital para nutrir un guion que huye de los tópicos complacientes.

En Tiempo libre, la comediante se sumerge en el universo de los hobbies fallidos, las jornadas de soledad en casa y el caos de las citas modernas.

Humor sin filtros en el Fígaro

El espectáculo, que se representa este 19 de marzo a las 22:30, destaca por su capacidad para conectar con una generación marcada por la búsqueda de identidad. La propuesta de Díaz no es solo una sucesión de chistes; es una exposición cruda de las obsesiones diarias que surgen cuando una mujer decide gestionar su propia vida sin seguir los cánones tradicionales.

Durante la entrevista en Kilómetro Cero, la cómica ha subrayado la esencia de este nuevo proyecto: "Es un show que habla de cómo nos enfrentamos a ese tiempo que nos sobra cuando decidimos estar solas y ser independientes".

Sobre su evolución en los escenarios, Díaz ha destacado que tras una década de carrera, este monólogo representa su etapa más personal: "He pasado por muchas ciudades, pero Madrid tiene una energía especial para contar estas historias sobre las citas y los fracasos cotidianos que todas compartimos".