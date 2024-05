Vox propone 15 medidas para defender la tauromaquia en "una ofensiva parlamentaria" por los ataques del Gobierno

Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados dos iniciativas que han calificado como una "ofensiva parlamentaria para defender la tauromaquia frente a los constantes ataques del Gobierno" de Pedro Sánchez. Fuentes de Vox han destacado que la decisión del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia es "más una pataleta, que otra cosa" por la falta de competencia del Ministerio en materia taurina. También aseguran que está "en la hoja de ruta" del Ejecutivo de Sánchez para "acabar con la cultura taurina", pero que se han encontrado "frente a una realidad".

La presentación de las iniciativas ha corrido a cargo del matador de toros retirado y vicepresidente primero y consejero de Cultura y Deportes de la Generalidad Valenciana, Vicente Barrera, que en una rueda de prensa posterior ha hablado "como torero" asegurando que "los toros no son de derechas ni de izquierdas, es patrimonio cultural de los españoles" y que eso tienen "ninguna bandera, ninguna ideología, ni política" al igual que "el resto de la cultura". "No hay cultura de derechas ni de izquierda", ha añadido.

Barrera ha explicado que la posición de Vox respecto a la tauromaquia es "defender la libertad y la igualdad también en lo cultural y por eso reivindicamos que la cultura del toro tiene que dejar de ser finalmente, y después de 40 años de democracia, la cenicienta de la cultura". En este sentido, ha dicho que la tauromaquia "tiene que tratarse primero en libertad y, luego, en igualdad" y que "si hay ayudas públicas, subvenciones y reconocimientos desde las instituciones públicas en este pastel, por supuesto y con toda normalidad, tienen que participar también el mundo de la cultura del toro".

"Tenemos que corregir lo que se ha hecho mal. Lo que por acción o por omisión de unos y de otros no se ha hecho en los últimos 40 años que es cumplir con las obligaciones que cualquier responsable de cultura tanto del Gobierno central como de las CCAA tiene atribuidas", ha dicho el también responsable de Cultura de la Generalidad Valenciana. Ha advertido que "el fomento de la cultura, de toda la cultura, no es de la que a mi me gusta o de la que odio o no odio o me gusta más o menos".

"El segundo espectáculo de masas de España"

Las dos iniciativas que han presentado los miembros de Vox tienen dos vertientes. Una, que según Vicente Barrera es "más genérica" y trata de "andar ese camino que nunca se ha recorrido" y que es "empezar a reconocer nuestra cultura del toro". La segunda es "algo tan evidente como la vuelta de los toros a RTVE".

Sobre la segunda proposición, Vicente Barrera se ha explayado asegurado que "hace muchos años que la televisión publica española, en manos de unos y de otros, no ha retransmitido el hecho cultural que más gente lleva". Ha recordado que "tras el fútbol, los toros es el espectáculo de masas más visto por los españoles". En este sentido, desde Vox "reivindicamos y pedimos que en la programación de la parrilla de TVE vuelva a haber una serie de espectáculos taurinos para que en la televisión de todos, también el que quiera que esto es voluntario, pueda encender su televisión y poder volver a disfrutar de espectáculos taurinos". "La televisión pública que pagamos todos es de todos y debe ser plural y diversa y no sectaria e ideológica", ha apuntado Vicente Barrera.

Las quince medidas de Vox

Tanto en la PNL que Vox va a presenta ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación relativa a las medidas para el respeto a la cultura, historia y tradición del toro bravo como en la que presentará en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE y Sociedades relativa a la promoción en la radio y televisión publicas de la tauromaquia como parte del patrimonio histórico y cultural de todos los españoles el partido ha presentado quince medidas.

Esta medidas se pueden englobar en distintos ámbitos. Uno destinado a la promoción de la Fiesta con iniciativas como "elaborar un plan de programación destinado a promocionar la tauromaquia en España y en extranjero"; "producir contenidos" sobre el sector del toro de lidia; "emitir" programas sobre el "arte taurino"; "incluir en los informativos de RTVE contenidos relativos a las ferias más relevantes" o impulsar el desarrollo de un plan turístico sobre el toro bravo.

Otras están encaminadas a proteger la crianza del toro bravo con "medidas para la conservación y custodia de material genético en centros oficiales" y la "conservación de un censo mínimo de reproductoras/es que garanticen la biodiversidad genética de la raza"; "respetar la experiencia y el trabajo de selección de los ganaderos"; "rediseñar el sistema de reconocimientos veterinarios en las plazas de toros"; o asegurar ayudas contempladas en la PAC y "considerar la cría del toro como ingreso agrario" en la misma PAC.

Proponen la derogación de la Ley de Bienestar Animal, una de las leyes más polémicas que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez la pasada legislatura. En esta medida añaden desde Vox que promoverán "la adaptación a la legislación nacional y autonómica sobre bienestar animal respetando las tradiciones, la cultura y el manejo tan específico" de la raza de lidia. Entre las medidas de Vox también está que se considere la venta del toro bravo como parte de un espectáculo cultural y por ello se incluya dentro del "tipo impositivo del 10% en el IVA". Además quieren garantizar la "libre competencia entre los ganaderos" en los pliegos de explotación de las plazas de toros públicas para que en éstos "no se condiciones la participación de una u otra ganadería".

El resto de medidas están enfocadas en "incluir el conocimiento del hábitat y crianza del toro bravo en los planes educativos y de concienciación medioambiental en la enseñanza obligatoria" y "promover visitas de alumnos a ganaderías"; crear campañas institucionales en medios de comunicación para "impulsar la promoción de los valores de conservación del toro bravo y del hombre de campo" y "promover la carne de bravo como un producto de valor singular dentro de nuestra gastronomía".