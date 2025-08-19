Morante sigue de baja tras la cornada de Pontevedra y no toreará finalmente ni en Málaga ni Bilbao

La cornada que Morante de la Puebla sufrió en Pontevedra el pasado 10 de agosto ha frenado la gran temporada que el torero cigarrero estaba protagonizando con la salida por la Puerta Grande de Las Ventas en la Corrida de la Beneficencia como cumbre sentimental para el morantismo. La cumbre artística la había realizado unos días antes en la misma plaza de toros en la Corrida de la Prensa con un presidente que se negó a premiarla. Además, en 2025 ha cortado varios rabos en plazas con solera como Jerez y Salamanca y triunfado en Sevilla, Pamplona y El Puerto de Santa María.

La temporada taurina 2025 estaba siendo la del mejor Morante de la Puebla hasta la cornada de Pontevedra. La rivalidad con Roca Rey, acrecentada en las últimas semanas, recordaba a las grandes competencias de antaño en el mundo del toro. Los dos, los más taquilleros del momento, los dos, los que desatan pasiones en los tendidos. El encontronazo en la Plaza Real del Puerto de Santa María un día antes de Pontevedra auguraba un final de campaña con dos bandos claramente divididos y varias tardes en común.

Sin embargo, el pronóstico de unos quince días fuera de los ruedos que recibió Morante tras las primeras curas parece que se va a cumplir. Esta vez la fuerza sobrehumana con la que los matadores de toros se sobreponen de los percances no ha sido suficiente y el diestro cigarrero, que tiene 45 años, tendrá que posponer su reaparición que, en un primer momento, se propuso para una de las dos tardes de Málaga con la vista puesta en Bilbao.

Al final, el fuerte golpe en la cadera que sufrió en Marbella unos días antes del la cornada de Pontevedra mantiene a Morante más dolorido de lo esperado. En el diario El Mundo su apoderado y hombre de confianza Pedro Jorge Marques ha asegurado este martes que cigarrero "esta semana no torea". La lesión que sufre "sigue limitando sus movimientos" y lo que ha llevado a la decisión que "de momento" no poner una fecha para la ansiada reaparición.

¿Cuándo reaparecerá?

Desde la cornada en Pontevedra Morante se ha perdido compromisos en Huesca, San Sebastián, Gijón, Ciudad Real y Málaga. Esta semana se vuelve a ausentarse de la capital de la Costa del Sol, donde Daniel Luque le sustituirá en la segunda tarde que tenía anunciada, y de Bilbao donde este viernes 22 está anunciado en la corrida de Garcigrande junto a Talavante y Borja Jiménez, que hace doblete en las Corridas Generales de la ciudad vasca.

Morante que, tras Bilbao torea en Cieza, Toro, Almagro y Cuenca de manera consecutiva, podría volver a los ruedos a partir de la semana que viene si la lesión mejora. Ante sí tiene, tiene una campaña de máximo compromiso en la que protagoniza las ferias veraniegas y un septiembre muy intenso en las principales plazas de las capitales de provincia. También cuenta con cinco compromisos en la Comunidad de Madrid antes del broche de oro de la temporada en Sevilla, con Roca Rey, y el 12 de octubre en Las Ventas cuando participe por la mañana en el festival de Antoñete y, por la tarde, en la Corrida de la Hispanidad que pondrá fin a la Feria de Otoño 2025.