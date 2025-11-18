Anson, en el congreso taurino del Ayuntamiento de Madrid: "La Casa Real no se puede desvincular de los toros"

"Madrid es la capital mundial de la tauromaquia". Ese es el titular que deja el I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid centrado en la relación de la prensa y los toros que se ha celebrado en el auditorio del Palacio de Cibeles en pleno corazón de la capital de España a pocos metros de donde estaba la antigua plaza de toros de la Puerta de Alcalá. Sin embargo, no es un titular que sea una novedad porque así ha sido desde el origen.

Eso es lo que ha recordado en su intervención el presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero de bravo Victorino Martín. Ha dado el pistoletazo de salida a este Congreso organizado por el Ayuntamiento de Madrid y la FTL. Este congreso es "el primero de muchos", ha asegurado. Victorino ha añadido que "Madrid, prensa y toros es una historia de amor de más de 200 años" y que en la actualidad hay "una explosión de nuevos talentos literarios que quieren hablar de toros y que encuentran inspiración y reflejo" en la tauromaquia frente a "intentos totalitarios y prohibicionistas". Sobre esta cuestión ha indicado que hay un "poderoso ataque antitaurino y totalitario" y entre algunos periodistas "la causa de los toros y la libertad ha sido más fuerte que todos los intentos prohibicionistas".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado este I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid y ha dicho que la celebración del mismo es la "consecuencia de un doble compromiso". En este sentido, ha dicho que lo llevaba en el "programa electoral" y porque "Madrid es la capital mundial de la tauromaquia". Ha apuntado que para organizar este tipo de congresos el mejor socio posible es la FTL". Ha hablado de que existe un "ataque totalitario sin precedentes contra la tauromaquia" que se origina en la "infame prohibición en Cataluña". Sobre el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho que es el "ministro de Incultura" por haber eliminado a Ignacio Sánchez Mejías de la celebración del centenario de la Generación del 27 "simplemente por ser torero" cuando es "elemento fundacional de la Generación del 27" en un "ejercicio de totalitarismo y exclusión". La prohibición de Urtasun y el papel del Gobierno socialista ha sobrevolado todo el I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid.

Almeida ha continuado diciendo que "el cartel es absolutamente inmejorable" y que "preferiría quedarme aquí toda la jornada". "Es un orgullo ser la capital mundial de la tauromaquia. Madrid quiere ejercer esa responsabilidad de defender nuestro patrimonio cultural. Aquellos ecologistas de salón que no han visitado una dehesa no saben la joya que tenemos gracias a la tauromaquia", ha dicho el alcalde de Madrid. Sobre "periodismo y toros" ha apuntado que hay "una relación de cultura en mayúsculas". Almeida ha finalizado asegurando que hay un "compromiso que no se va a quedar aquí" y que continuará "cada año con una temática diferente. No nos arredremos ante el sectarismo y la ignorancia que hay contra la tauromaquia".

Prensa, tauromaquia y libertad

La primera mesa la ha conducido el crítico taurino del diario El Mundo y director científico de este I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid, Vicente Zabala de la Serna, que ha dicho que "salir a hablar después de Almeida es como salir a torear después de Morante". En esta mesa han participado los directores de ABC y La Razón, Julián Quirós y Francisco Marhuenda, y el director adjunto de El Mundo, Vicente Ruiz.

Zabala ha dicho que "subrayamos la reversión de la tendencia a lo que es hablar después toros" porque hay "periodistas que se posicionan". El crítico ha indicado que "la tauromaquia es un punto de encuentro" y que el "efecto rebote se produce gracias a la persecución constante del totalitarismo del Gobierno". Ha destacado la "transversalidad ideológica de la Fiesta" porque "los toros son de derechas y de izquierdas, son del pueblo". El periodista ha dicho que ir contra los toros es "jugar a la contra de la historia" y "nuestra tradición" y que es un "falseamiento de lo que es la historia y contra esto también venimos luchando".

Julián Quirós ha dicho que a los toros "estamos defendiéndolos más porque son más atacados que cuestionados" y que es "fundamento de la cultura nacional y local". En este sentido, ha apuntado que "no hay una apuesta de ABC por los toros, forma parte de la naturaleza desde su fundación. Es una constante". Cree que el origen de los ataques a los toros por parte de "la izquierda" se debe a "que se queda sin móvil tras la lucha de clases" y por eso "no tienen un fin, no tienen objetivos, reordenan los elementos clave que determinan que es ser de izquierda y se pasan a la lucha de identidades y ahí los toros entran perfectamente. Hasta que la izquierda no reconstruye su línea de pensamiento los toros no eran un problema". El director de ABC ha destacado como los nacionalismos periféricos "se retiran de los toros" y que "los toros son la excusa" para ir contra España. Sobre soluciones ha dicho que "el mundo del toro es muy cerrado" porque "hay un acomodo entre las partes y necesita establecer un nuevo escenario. El desafío importante está dentro del sector".

Por parte del diario El Mundo el periodista Vicente Ruiz ha indicado que "el periodismo tiene que estar donde haya una demanda social y el de los toros tiene una demanda creciente. Los toros viven un momento de plenitud y demanda social y sería negligente por mi parte si no le doy cobertura en el periódico. La que se merece". También ha dicho que "el problema es que la izquierda ha abandonado a muchos de sus votantes taurinos" y que "fluctuaciones ha habido siempre, la diferencia ahora es el uso político" de la Fiesta. En este sentido, ha dicho que "la normalización tiene que ser el objetivo fundamental de la Fiesta" y que "la batalla por la atención es la más importante que vive la sociedad. La gente lee historias".

El director de La Razón, Francisco Marhuenda, ha apuntado que "hay que dar la batalla ideológica" ante el "animalismo desaforado". Hay un "componente ideológico y se ha centrado en el tema desaforado de los toros" y que "Urtasun no es un ignorante, es una persona leída", pero gente como él "han convertido Cataluña en un laboratorio". Marhuenda ha explicado que "el toro no existiría sin la fiesta nacional". Existe un "síndrome Disney" en el que "la gente piensa que los animales hablan", ha dicho Marhuenda. El director de La Razón ha apuntado que "la izquierda necesita banderas para confrontar" y que "el Gobierno es la forma que tiene de tapar las cosas. En el caso de Cataluña lo que ha ocurrido es que para el imaginario nacionalista se identificaba la fiesta con España. Todo lo que se busca es desarraigar. Demoler todo aquello que signifique España en Cataluña. Destruir la identidad para conseguir la independencia". Sobre la solución ha dicho que "hay que ir al fondo del problema" que es "el propio sector el que tiene que dar la batalla."

Reconocimiento a Anson

Uno de los momentos más emotivos ha sido el reconocimiento de la Fundación Toro de Lidia a Luis María Anson, al que ha seguido una conversación con Zabala de la Serna que le ha dicho al veterano periodista "te debíamos un homenaje". Anson ha vuelto sobre el tema del veto a Ignacio Sánchez Mejías por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha dicho que es "una atrocidad" porque "la Generación del 27 giró en torno a Sánchez Mejías". Terminado el alegato ha recitado de memoria parte del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca con el que ha arrancado grandes aplausos del respetable. Después ha dicho que el toreo es "la fiesta, el ballet del arte y el valor". Algo que le escucho decir a Pablo Picasso.

"Los toros exigen el reconocimiento de lo que ha significado el mundo de la inteligencia" porque "los grandes pensadores han reflexionado en torno a los toros", ha indicado Luis María Anson que ha dicho que "los toros están unidos a la idea religiosa y la de la fertilidad". El veterano periodista ha lanzado algunas reflexiones como que "por una razón partidista resulta que se han prohibido ya los toros en algunas regiones" o que "no estoy muy seguro que la intelectualidad se haya alejado" de los toros. Anson ha recordado que "en los años 20 hubo un periódico, La Vanguardia, que eliminó la sección de toros" porque "en todas las épocas ha habido ciertas reacciones animalistas".

Luis María Anson ha terminado diciendo que "la realidad de España está en una plaza de toros" ya que "ahí están todas las clases" y sobre si la princesa Leonor irá a los toros ha dicho que "se hará todo lo posible para que ocurra" porque "la Casa Real no se puede desvincular de los toros". Esta mesa ha terminado con una gran ovación hacia Anson.

La prensa para contar los toros

El I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid ha contado también con el testimonio del periodista y escritor Paco Aguado que ha repasado su trayectoria con el periodista de Onda Madrid Javier F. Mardomingo. Aguado, actual corresponsal taurino de la Agencia EFE, ha señalado las virtudes y las fortalezas de una variante del periodismo que exige unos conocimientos de lenguaje que lo hacen muy rico. También en los cambios tecnológicos.

La sesión vespertina ha tratado sobre columnistas en una mesa moderada por el periodista Juanma Lamet y con los columnistas Mª José Solano, José Peláez y Diego Garrocho. Solano, que se declara "taurina culturalmente" ha hablado de sus referentes como Chaves Nogales, Camba o Wenceslao Fernández Flórez. "El verdadero valor de la tauromaquia es el sentimiento de pertenencia a una civilización. Tenemos la grandísima suerte de ser españoles", ha apuntado la escritora.

El filósofo Diego Garrocho ha apuntado que "los tiempos están cambiando" y que "los toros han sido una escuela moral. De esa enseñanza los toros se comprometen con cosas que son eternas: la verdad, la belleza. Todo lo que pasa en una plaza impugna el paso del tiempo". Cree Garrocho que hay que "poner la mirada muy a largo y huir de esa pasión reactiva" y que "los toros instruyen en la valentía".

José Peláez dijo que hablar de que los toros son contracultura "sería comprar el relato de los antitaurinos". Ha añadido que la tauromaquia no "pertenece a un tipo de gente y como cualquier tradición pertenece a todos, al pueblo". Sobre la reacción ha dicho que "puede haber una parte defensiva, pero creo que es importante salir de ella". "Creo que el que los toros estén presentes en el columnismo de opinión es dar una carga de humanidad de lo que es normal", ha sentenciado.

La prensa desde el otro lado y reivindicar a Sánchez Mejías

Otra de las mesas tuvo al matador de toros Juan Antonio Ruiz Espartaco, al ganadero Álvaro Núñez Benjumea y al empresario de Las Ventas, Rafael García Garrido. La mesa la moderó el director de comunicación de Plaza 1, Carlos Ruiz Villasuso. Álvaro Núñez ha dicho que "el ciudadano de a pie está saturado de información. Llega mucha y no ahonda en nada. Existe un alejamiento real de la sociedad y la tauromaquia". En este sentido, ha destacado que "ha hecho más el torero Víctor Hernández en Madrid que Mastantuono". Ha criticado que "hay mucha endogamia en el sector" y cree que "la mejor manera de llegar a la gente es pasarte al toro cerca, pero tiene que crear a un personaje. Hay toreros que tienen historias maravillosas y la gente no las conoce".

El ganadero ha añadido que "si nos individualizamos perdemos fuerza. El sector tiene la obligación de acercarse a los medios de comunicación" y "comprar espacios" porque "la gente vive un mundo diferente al del mundo del toro" y "no va a haber figuras del torero si no los conocen".

Espartaco ha señalado que "los medios de comunicación son los que tienen capacidad para poder afrontar todo lo que ocurre en un espectáculo taurino". También que "los toreros se deben al pueblo, a la gente. Los toreros han estado siempre muy cercanos" a los aficionados, pero ahora no tanto. "A veces los toreros más cercanos son a los que menos se les respeta y los toreros que lo ponen más difícil a la hora de la verdad siempre los medios le dan más importancia a lo que dicen y lo que hacen".

"Pienso que el torero en sí se ha alejado un poquito del pueblo. No podemos perder esa cercanía. Eres un personaje que te debes a todos ellos", ha destacado el gran torero de los 80. Añadió Espartaco sobre la influencia de los medios que "uno tenía miedo al día siguiente de lo que podían contar de lo que habías hecho. La prensa influye muchísimo" y que "lo importante es llegar a tenerle miedo para superarte".

Por su parte, el empresario de Las Ventas ha dicho que la llegada de la juventud a las plazas de toros ha ido "creando un caldo de cultivo para muchos años" y sobre la repercusión mediática de los toreros que tiene que volver "a ser importante la novia de un torero en el ¡Hola!".Ha dicho que en su experiencia "hacer la presentación de San Isidro tan pronto hace que ya estemos muchos meses hablando de esto" y, también, que "al torero le falta profesionalización. Prácticamente tenemos que suplicar que vengan a la Gala de San Isidro, el evento más importante del año desde el punto de vista taurino".

"Es súper necesaria una renovación del escalafón", ha defendido Rafael García Garrido. "Los medios de comunicación tienen que colaborar en ese crecimiento de las figuras del toreo", ha añadido el empresario de Las Ventas que ha admitido que "no hay estructura, no hay organización y creo que estamos en el momento para empezar a estructurar todo y la FTL ha dado un ejemplo de cómo hacer las cosas".

El broche lo ha puesto la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz que ha insistido que Madrid es el "centro mundial de la tauromaquia" y que "se lo vamos a poner muy difícil a aquellos que quieren acabar" con los toros y que "pese a los ataques la Fiesta vive en Madrid un momento de auge". "Desde el Ayuntamiento de Madrid seguiremos apoyando nuestra Fiesta Nacional y anunciamos que frente al borrado intencionado de Ignacio Sánchez Mejías prestaremos a su figura una especial atención. Reivindicar la figura de Sánchez Mejías supone un acto de justicia. Es una pieza clave de la Generación del 27. Si su pecado era ser torero y desde el ayuntamiento vamos a pelear y reivindicar su figura y su recuerdo".