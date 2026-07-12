Las mejores imágenes del sexto encierro de San Fermín
El sexto encierro de los Sanfermines 2026, protagonizado este domingo por los toros de La Palmosilla, se ha saldado con nueve corredores heridos, uno de ellos por una cornada en el codo. La carrera, que ha durado dos minutos y 23 segundos, ha estado marcada por el lucimiento de varios mozos en distintos tramos del recorrido, aunque también ha dejado momentos de tensión y varios traslados sanitarios.
Toros de La Palmosilla
El balance sanitario del encierro protagonizado por los toros de La Palmosilla, una manada compuesta por dos toros negros, tres castaños y un colorado, refleja un total de nueve corredores heridos. Uno de ellos ha sufrido una cornada con herida penetrante en el codo y está siendo atendido en la Plaza de Toros. Además, tres personas han sido trasladadas al centro ambulatorio Doctor San Martín y otras cinco al Hospital Universitario de Navarra.
10 heridos en total
Entre los trasladados al centro Doctor San Martín, dos corredores han resultado heridos en el tramo de Estafeta con contusiones en el pie. El tercer atendido procede del tramo de Telefónica y presenta una contusión maxilofacial.
Contusiones sufridas
En el Hospital Universitario de Navarra han ingresado cinco corredores. Uno de ellos sufrió una contusión torácica en Santo Domingo, mientras que otro resultó herido en Mercaderes con una contusión en la pierna.
Dos minutos y 23 segundos de carrera
La carrera de este domingo se completó en dos minutos y 23 segundos. La manada salió agrupada desde Santo Domingo con los cabestros en cabeza, aunque dos toros castaños se adelantaron en los primeros metros, alcanzando por la inercia a algunos corredores que cayeron al suelo mientras trataban de protegerse de posibles pisotones.
Una carrera limpia
A lo largo del recorrido, especialmente en la calle Estafeta, varios corredores pudieron lucirse aprovechando algunos huecos que se abrieron entre la multitud. Estas circunstancias permitieron realizar carreras limpias frente a los toros, una situación poco habitual durante el fin de semana debido a la elevada afluencia de participantes.
Un encierro sin mayores incidentes
Pese a algunos momentos de peligro, los toros mostraron un comportamiento que permitió que el encierro transcurriera sin incidentes mayores durante buena parte del recorrido. No obstante, se registraron instantes de tensión en la entrada a la Plaza de Toros, donde uno de los toros protagonizó varios derrotes y embestidas, llegando incluso a arrastrar brevemente a un corredor tras engancharle el pantalón con un pitón.
Normas a respetar durante la carrera
Las autoridades volvieron a recordar la importancia de respetar las normas del encierro y evitar conductas que incrementen el riesgo. Entre ellas, tocar a las reses, agarrarles los pitones o portar objetos que puedan caer durante la carrera y poner en peligro tanto a los corredores como a los animales.
Tres corredores ingresados
En cuanto a la situación hospitalaria de los heridos de jornadas anteriores, permanecen ingresados tres corredores. Dos de ellos resultaron heridos en el encierro del 10 de julio: uno continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos por un traumatismo torácico, con evolución favorable y pendiente de ser trasladado a planta, mientras que otro permanece ingresado en Traumatología por una fractura de cadera. Además, sigue hospitalizado el corredor corneado en la cara durante el encierro del sábado en Mercaderes, que fue intervenido quirúrgicamente y continúa estable en la UCI.
Recta final de los festejos
Con los seis encierros ya celebrados, las fiestas de San Fermín 2026 afrontan su recta final. Aún quedan dos encierros, los que protagonizarán este lunes 13 de julio los toros de José Escolar y el martes 14 de julio los de Miura, que pondrán el broche final a las carreras matinales antes de la clausura de las fiestas con el tradicional 'Pobre de mí' la noche del 14 de julio. Mientras tanto, el programa festivo continuará con corridas de toros, espectáculos, actividades culturales, música y los habituales actos populares repartidos por distintos puntos de Pamplona.
Un encierro rápido
La Palmosilla ha protagonizado así su segundo encierro en los Sanfermines. Los seis toros de la ganadería gaditana, llegados desde Tarifa tras recorrer más de 1.100 kilómetros, serán lidiados esta tarde en la Plaza de Toros de Pamplona, poniendo el broche a una jornada marcada por un encierro rápido, con momentos de lucimiento para los corredores y un balance de nueve heridos.