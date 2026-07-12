Las mejores imágenes del sexto encierro de San Fermín

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Recta final de los festejos

Con los seis encierros ya celebrados, las fiestas de San Fermín 2026 afrontan su recta final. Aún quedan dos encierros, los que protagonizarán este lunes 13 de julio los toros de José Escolar y el martes 14 de julio los de Miura, que pondrán el broche final a las carreras matinales antes de la clausura de las fiestas con el tradicional 'Pobre de mí' la noche del 14 de julio. Mientras tanto, el programa festivo continuará con corridas de toros, espectáculos, actividades culturales, música y los habituales actos populares repartidos por distintos puntos de Pamplona.