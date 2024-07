Nueva consecuencia del fracaso occidental en el Sahel: España hace un repliegue parcial de su misión aérea en Senegal

Las Fuerzas Armadas españolas desplegaron por primera vez en Senegal en 2013. El objetivo del Destacamento aéreo Marfil era dar cobertura y transporte a las misiones militares que tanto España como Francia estaban desarrollando en el área del Sahel. Los aviones españoles volaban día sí y día también rumbo a Mali y otros países de la zona transportando personal, material y armamento.

Durante una década, Francia se volcó en el Sahel con las misiones Serval (primero) y Barkhane (después), que comprendían actuaciones en casi toda la franja africana. España hizo lo propio, junto a otros países de la UE, en la misión de formación del ejército maliense. Trataban de ayudar a estos países a combatir el terrorismo yihadista, formar a sus Fuerzas Armadas y crear unas estructuras de Estado consistentes.

La visión transformadora de Occidente siempre es a largo plazo y en África la situación no está para tener paciencia. El descontento de los habitantes de los países con la gestión de sus gobiernos y las tensiones tribales no resueltas hacía demasiada mella. Y las campañas de desinformación rusas han azuzado los ánimos recordando que la presencia europea en la zona no es más que una nueva forma de ocupación militar y colonialismo moderno.

La situación terminó estallando con una sucesión de golpes de Estado en el área del Sahel. Dos en Mali (2020 y 2021), uno en Guinea-Conakry (2021), uno en Chad (2021), dos en Burkina Faso (ambos en 2022) y uno en Níger (2023). Los acontecimientos han terminado forzando la salida de las tropas europeas de la zona, que han ido siendo sustituidas por acuerdos de seguridad con Rusia y la presencia, en algunos países, de los mercenarios de Wagner.

Las tropas españolas abandonaron Mali el pasado mayo, después de agarrarse con uñas y dientes a una misión (EUTM Mali) que ya habían abandonado la gran mayoría de los países europeos. En la misión llegó a haber más de un millar de efectivos europeos, pero el día que se cerró ya sólo quedaban 160, de los que España aportaba más del 80 por ciento. No fue un fracaso de los militares españoles, sino de Occidente en su conjunto.

Retiradas las tropas españoles de Mali, reducida a mínimos la presencia de efectivos franceses en el Sahel, la situación del Destacamento Marfil quedaba en entredicho. ¿Qué hacía allí un contingente de 60 militares y un avión de transporte C-295 de manera permanente? La consecuencia lógica a esta situación ha sido avanzada en las últimas horas por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El Gobierno español ha ordenado la retirada parcial del Destacamento Marfil de Senegal, tras once años de despliegue permanente y más de 15.000 horas de vuelo acumuladas. Sólo quedará allí un retén mínimo, que asistirá al avión y a otros militares españoles cuando la aeronave tenga que desplazarse a la zona, donde seguirá asistiendo también a la misión de la UE en República Centroafricana (donde hay un pequeño contingente español) y de la ONU.