El 8x8 Dragón vuelve a la senda de la pesadilla: El Ejército de Tierra sólo recibirá unos 30 blindados en 2024

La pesadilla del programa 8x8 Dragón parece no tener fin. Este blindado debería ser la base de la futura modernización del Ejército de Tierra, pero las dificultades para sacar el concurso adelante, en un primer momento, y los problemas que está teniendo la industria de Defensa española para fabricar el vehículo una vez firmado el contrato, lo están convirtiendo en un camino de espinas para el Ministerio de Defensa.

El último revés conocido es que Tess Defence, el consorcio creado para la fabricación de este blindado, compuesto por GDELS-Santa Bárbara Sistemas, Indra, SAPA Placencia y Escribano M&E, no va a poder entregar este año 2024 todo el paquete de vehículos que se había comprometido. La cuestión es que llueve sobre mojado, porque el primer 8x8 Dragón debió ser entregado en 2022 y todavía no se ha entregado ninguna unidad al Ejército de Tierra.

La previsión en estos momentos es que a finales de este 2024 el Ejército de Tierra reciba entre una veintena y una treintena de estos vehículos, cuando la cifra prevista el calendario era de 71 unidades. Aún peor se pone la situación si se tiene en cuenta que a 31 de diciembre de 2024 el consorcio debería haber entregado un total de 112 unidades entre 2022, 2023 y 2024, pero la cifra real estará entre esa veintena o treintena de unidades.

La carga de trabajo para la fabricación del 8x8 Dragón está perfectamente clara. GDELS-Santa Bárbara Sistemas es la encargada de fabricar las barcazas del vehículo y de la integración de todos los sistemas en su fábrica de Trubia una vez le hayan sido suministradas por el resto de las empresas. Indra es la responsable del moderno sistema de misión y de la arquitectura electrónica que llevarán los blindados.

Escribano M&E es la encargada de suministrar las torres remotas de 30mm (Guardian 30) que emplearán buena parte de las unidades. Por último, SAPA es la responsable de suministrar las trasmisiones. Es en esta parte donde empiezan los problemas. A Escribano M&E le falta por entregar alguna unidad de las torres, pero es que SAPA Placencia solo va a poder entregar esa veintena o treintena de sistemas de trasmisiones, según informan fuentes de la industria.

En este contexto, el Ministerio de Defensa ha pedido en los últimos días a Tess Defence que les entregue un nuevo calendario, lo más realista posible, del ritmo al que se podrían entregar las unidades del 8x8 Dragón al Ejército de Tierra.

Margarita Robles dio un toque de atención a las empresas que forman el consorcio durante su discurso en la Pascua Militar a principios de año, un hecho que cristalizó una semana después convocando a los CEO de las cuatro empresas en la sede ministerial. Poco después, en marzo, volvieron las fricciones entre Defensa y los fabricantes a cuenta de los plazos de entrega de los vehículos.

De hecho, la situación ha provocado que Defensa haya multado al consorcio encargado de la fabricación con 9,1 millones de euros por los problemas ocasiones por los retrasos, una sanción que fue conocida gracias a que aparece en la memoria anual de cuentas de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, en la que explicaban que la empresa intentó recurrirla en los tribunales pero no hubo acuerdo entre los cuatro socios de Tess Defence para hacerlo.