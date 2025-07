Los ejércitos europeos se inspiran en Ucrania y prueban cómo reabastecer a sus efectivos con drones

La Agencia Europea de Defensa (EDA) ha reunido a fabricantes y militares en Italia para realizar una demostración de sistemas aéreos y terrestres no tripulados como parte de la primera campaña de Experimentación Operativa (OPEX) de Innovación en Defensa Europea de la EDA.

La demostración en vivo tuvo lugar en el marco del Centro para la Innovación en Defensa de la UE y se desarrolló en el Centro de Experimentación Multifuncional del Ejército Italiano en Montelibretti, Italia.

"La seguridad, la guerra y la tecnología están cambiando a un ritmo acelerado", señaló André Denk, director ejecutivo de EDA. "La guerra en Ucrania transformó nuestra comprensión de la innovación en defensa, condensando años de desarrollo en semanas mediante la creación rápida de prototipos, la adaptabilidad y la estrecha colaboración entre las fuerzas armadas, los ingenieros y los civiles. Por lo tanto, la innovación en defensa ya no es opcional ni una ambición a largo plazo", ha añadido Denk según el comunicado de prensa oficial de la entidad europea.

Por otro lado, un funcionario, en declaraciones a Defense News, ha señalado que "los expertos ucranianos nos han ayudado a diseñar escenarios para el uso de la tecnología y la EDA creará un plan para mostrar a los ejércitos cómo pueden integrarla rápidamente".

Una empresa española

OPEX ofrece a los estados miembros, la industria y los usuarios finales una manera para "probar, evaluar y perfeccionar tecnologías conjuntamente" y ayudar a que las innovaciones superen el "valle de la muerte", donde muchos de las iniciativas no llegan "a su uso operativo", según la EDA.

La campaña OPEX se desarrolló en varias semanas y 6 empresas europeas formaron parte de las simulaciones de misiones tácticas coordinadas utilizando vehículos aéreos no tripulados (UAV) y vehículos terrestres no tripulados (UGV): Beyond Vision (Portugal), Altus LSA (Grecia), Schiebel (Austria), Piap (Polonia), Arx Robotics (Alemania) y Alysis (la empresa española especializada en inteligencia artificial y robótica).

La empresas portuguesa, griega y austriaca desplegaron sistemas UAS mientras que las empresas de España, Polonia y Alemania desplegaron UGS.

El objetivo de estas campañas es que se conviertan en ejercicios plurianuales en el marco de Centro para la Innovación en Defensa de la UE (HEDI). Por otro lado, en el futuro se busca que se amplíe "su alcance y complejidad, abarcando una gama más amplia de tecnologías emergentes", según la EDA.