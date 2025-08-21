Países Bajos enviará dos sistemas de misiles Patriot a Polonia para disuadir la amenaza rusa

Países Bajos ha anunciado este miércoles que enviará a Polonia dos sistemas de misiles Patriot y 300 militares para proteger un centro logístico de la OTAN que ofrece a apoyo a Ucrania. El despliegue se hará efectivo el 1 de diciembre y se extenderá hasta junio de 2026, según una breve nota de prensa publicada por el Ministerio de Defensa de Países Bajos.

En concreto, estos sistemas y militares serán enviados para proteger el centro logístico del Programa de Asistencia y Entrenamiento en Seguridad de la OTAN para Ucrania (NSATU).

La NSATU se encarga de coordinar y facilitar el entrenamiento de soldados ucranianos y brinda apoyo militar al país. Desde Países Bajos señalan que "el material militar donado por los países de la OTAN a Ucrania debe llegar sano y salvo a su destino" por lo que la defensa aérea permite a la NSATU realizar estas actividades logísticas de forma segura.

"Esto refuerza nuestra seguridad"

El ministro de Defensa de Países Bajos, Ruben Brekelmans, ha señalado en su cuenta de X que se enviarán también sistemas antidrones y un sistema de defensa aérea NASAMS. "Los Países Bajos suministrarán defensa aérea a Polonia. Con Patriots, NASAMS, sistemas antidrones y 300 tropas, desplegamos capacidades avanzadas. Con esto defendemos el territorio de la OTAN, protegemos el suministro a Ucrania y disuadimos la agresión rusa. Esto refuerza nuestra seguridad", ha señalado en su cuenta de X.

The Netherlands will deliver air defence in Poland. With Patriots, NASAMS, counter drone systems and 300 troops, we deploy advanced capabilities. By this we defend NATO territory, protect supply to Ukraine, and deter Russian aggression. This strengthens our security. 🇳🇱🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/4msbEsEdR9 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 20, 2025

El anuncio se produce justo después de que ese mismo día las autoridades polacas denunciaran la caída de un objeto no identificado en su territorio. Si bien es cierto que aun no se conoce el origen, el ministro de defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, señalo que "tenemos ejemplos de acciones ofensivas rusas contra países de la OTAN. Por lo tanto, no se deben descartar estas acciones híbridas y provocadoras contra el Estado".

Apoyo a la OTAN de Países Bajos

Además, el gobierno neerlandés anunció a principios del mes de julio que enviaría aviones F-35 a Polonia para vigilar es espacio aéreo de la OTAN sobre Europa del Este desde el 1 de septiembre hasta el 1 de diciembre.

Los neerlandeses operarán junto con un destacamento noruego de F-35 y formarán parte de la Alerta de Reacción Rápida, en la que los aviones están "en espera las 24 horas del día para responder con rapidez a posibles intrusos en el espacio aéreo de la OTAN", según la nota de prensa del Ministerio de Defensa del 7 de julio.