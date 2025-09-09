Estados Unidos inicia el programa para desarrollar la nueva generación de bombas anti-bunker

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha otorgado a través del Centro de Gestión del Ciclo de Vida de la Fuerza Aérea (AFLCMC) a la empresa Applied Research Associates (ARA) un contrato para diseñar y crear un prototipo de sistema de armas penetradoras aire-tierra de próxima generación, según un comunicado de la compañía publicado el pasado viernes. De momento no ha sido revelado el valor del contrato y, según Air & Space Forces Magazine, será el sucesor del GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, la munición protagonista de los ataques de EEUU sobre las instalaciones militares iranís a finales de junio.

Esta empresa también se encargará de probar los prototipos de municiones a escala real y en una escala reducida. Por otro lado, ARA colaborará con Boeing en el Penetrador de Próxima Generación (NGP). ARA se encargará de la maduración del diseño y Boeing se encargará de desarrollar el kit de cola para las nuevas bombas y apoyará la integración de munición en toda la plataforma.

ARA has been awarded a 24-month contract by the Air Force Life Cycle Management Center (AFLCMC), Eglin Munitions Directorate, to serve as the System Design Agent for the development of a prototype air-to-ground Next Generation Penetrator weapon system. https://t.co/m4KqkYoelP pic.twitter.com/Efa97BQJOw — ARA (@ARA_News_Events) September 8, 2025

"Nos honra seguir apoyando a AFLCMC con soluciones innovadoras que impulsan su misión", ha señalado el presidente y director ejecutivo de ARA, Rob Sues. "El equipo ARA-Boeing cuenta con una experiencia única, y este premio subraya la confianza que AFLCMC EBD deposita en las capacidades demostradas de ARA y su compromiso a largo plazo con la excelencia", ha añadido.

Requisitos de EEUU

Por otro lado, en febrero de 2024 la Fuerza Aérea de Estados Unidos publicó una solicitud de información en la que señalaba que quería que el diseño de su prototipo de ojiva no excediese las 22.000 libras y que fuese capaz de producir efectos explosivos, fragmentarios y de penetración.

La solicitud también precisaba que estaban interesados en que se entregase unas 10 ojivas de subescala y entre 3 y 5 de escala real en un plazo de entre 18 y 24 meses a partir de la fecha de adjudicación del contrato. De igual manera, las Fuerzas Aéreas señalaron que buscaban que el sistema de navegación de este arma pueda operar en un entorno en el que el enemigo haya degradado o denegado las capacidades GPS.

Las bombas anti-bunker han ganado popularidad en los últimos meses debido a la operación Martillo de Medianoche llevado a cabo por Estados Unidos contra instalaciones militares iranís. El B2 Spirit líder de la operación lanzó dos misiles penetradores de artillería masiva GBU-57 sobre Fordow y, en total, durante toda la operación se lanzaron 14 misiles.