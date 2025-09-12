Rusia y Bielorrusia inician unas maniobras militares conjuntas en plena tensión con Polonia y la OTAN

Rusia y Bielorrusia han comenzado este jueves los ejercicios militares Zapad-2025 en mitad de las tensiones con la OTAN por los incidentes con drones en el espacio aéreo polaco. Este ejercicio se extenderá hasta el 16 de septiembre según la información oficial de la agencia de noticias bielorrusa BELTA.

"La acciones prácticas de las tropas tendrán lugar en polígonos militares de Bielorrusia y Rusia, así como en las aguas de los mares Báltico y de Barents", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia al anunciar el comienzo de los ejercicios, según EFE.

"Carácter defensivo"

La agencia de noticias bielorrusa también ha señalado que el objetivo de estas maniobras es "practicar las acciones conjuntas de las tropas bielorrusas y rusas" entre otras cosas para "repeler una posible agresión". De igual manera, la agencia también señala que los ejercicios realizados en territorio bielorruso se harán en polígonos ubicados en el interior del país o en las regiones orientales y que tienen "carácter defensivo".

Por su parte, el portavoz de la Presidencia rusa también remarcó que las maniobras "no están dirigidas contra nadie" y que se trata de la continuación de la "cooperación militar y la mejora de la interacción entre dos aliados estratégicos".

Los aspectos que se trabajarán durante los ejercicios tienen que ver con la mejora de las habilidades de mando y de los estados mayores en la gestión de las tropas para repeler una agresión, entre otros.

Oreshnik

Otro de los aspectos clave es que, según la información publicada el 13 de agosto por la agencia bielorrusa, Zapad-2025 incluirá la planificación del uso de armas nucleares y del sistema de misiles Oreshnik. "Por supuesto, elaboraremos la planificación para el uso de este tipo de arma junto con nuestros colegas rusos en el marco del ejercicio Zapad", señaló en declaraciones el ministro de defensa bielorruso, Viktor Khrenin.

El misil de alcance intermedio Oreshnik deriva del RS-26 Rubezh y cuenta con un alcance estimado de 1.000 a 5.500 kilómetros, por lo que le permite atacar objetivos en Europa y algunas partes de Asia, según la información publicada por la Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino. El Oreshnik se puede equipar con ojivas nucleares (o convencionales) y se usó por primera vez en combate en noviembre de 2024 cuando se atacó la planta de defensa Pivdenmash en Dnipro, Ucrania.