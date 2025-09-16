Dinamarca elige el sistema antimisiles SAMP/T europeo frente al Patriot estadounidense

Dinamarca está planeando comprar el sistema franco-italiano SAMP/T con el objetivo de cubrir el componente de largo alcance de las defensas aéreas terrestres integradas que están construyendo. Eligen así la alternativa europea al sistema Patriot de los Estados Unidos.

"No es un rechazo a los americanos, sino una expresión de que es la mejor manera de crear una solución para Dinamarca", ha señalado el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, a la televisión TV 2.

Der er brug for store og modige beslutninger, når vi skal styrke Forsvarets kampkraft og øge trygheden for danskerne. Derfor stolt af den største investering nogensinde på 58 https://t.co/gjhHOYFCTB. til jordbaseret luftforsvar, der vil være til stede i hele Danmark. pic.twitter.com/EGg4XGaS6L — Troels Lund Poulsen (@troelslundp) September 12, 2025

"Se necesitan decisiones importantes y valientes para reforzar la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas y aumentar la seguridad de los daneses", ha precisado el ministro danés en su cuenta de X.

En concreto, Dinamarca gastará la cantidad de 58.000 millones de coronas (7.782 millones de euros) en un total de ocho sistemas de defensa aérea de mediano y largo alcance. Dentro de los ocho sistemas se encuentra el SAMP/T y los sistemas de mediano alcance fabricados por Noruega, Alemania o Francia: un sistema Kongsberg NASAMS, dos sistemas MBDA VL MICA y un sistema IRIS-T de Diehl Defence.

"No hay duda de que la situación de seguridad está en peligro", señaló el viernes a la prensa Troels Lund Poulsen. "Hemos visto cómo Rusia ha violado el espacio aéreo polaco con varios drones... Esto nos recuerda a todos la importancia de fortalecer nuestra capacidad de combate", añadió.

SAMP/T

El SAMP/T es "la piedra angular" de la contribución franco-italiana a la capacidad de defensa antimisiles de la OTAN, según la información de Thales. Italia cuenta con tres de estos sistemas, mientras que Francia cuenta con siete de ellos. SAMP/T está diseñado para defenderse de todas las amenazas aéreas como por ejemplo, misiles de crucero, aviones tripulados y no tripulados y misiles balísticos tácticos de 600 kilómetros de alcance.

Por otro lado, la empresa que desarrolla este sistema es Eurosam, una empresa conjunta creada por la francesa Thales y la italiana MBDA. Además, Thales ha señalado que están negociando con varios países europeos nuevos acuerdos SAMP/T después del anuncio de compra de Dinamarca.