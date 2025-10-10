Taiwán anuncia la 'Cúpula T': un nuevo sistema de defensa antiaérea ante la amenaza china

El presidente taiwanés Lai Ching Te ha anunciado este viernes que creará un sistema de defensa antiaérea para defender su territorio ante la creciente amenaza de China, que considera Taiwán como una provincia más dentro de su soberanía. Este nuevo sistema se llamará "Cúpula T".

El anuncio se ha producido durante su discurso del Día Nacional de Taiwán y ha señalado que "vamos a acelerar la construcción de este sistema y establecer un mecanismo riguroso con diferentes capas, una alta detección y una interceptación efectiva", según las declaraciones recogidas por Europa Press.

On this National Day, I take pride in the achievements of #Taiwan's people, who have not only risen to each new challenge but emerged stronger, hitting new economic milestones. It is my mission to protect all we've built together & ensure an even more prosperous tomorrow. pic.twitter.com/TWnPNa7JRo — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) October 10, 2025

De igual manera, según la publicación oficial del gobierno taiwanés sobre el evento, Lai Ching Te, en su discurso, ha precisado que "estamos decididos a mantener la paz mediante la fuerza. Creemos firmemente que la fuerza no se obtiene solo con la fuerza militar, sino que también debe basarse en la resiliencia de toda la sociedad".

De igual manera, el mandatario taiwanés ha señalado que también va a proponer aumentar el gasto en defensa hasta el 3% del PIB en 2026 y un 5% para el año 2030 y así "aumentar las capacidades militares" de Taiwán frente a "los enemigos".

Además, Lai Ching Te ha precisado que también se continuará invirtiendo en "tecnologías de defensa innovadoras" y colaborando con las industrias militares de los países avanzados.

La amenaza china

Actualmente el gobierno de Lai está bajo la presión de Estados Unidos para aumentar sus capacidades ante un posible ataque por parte de China, que no renuncia a la isla y señala que la unificación "llegará de una forma u otra", según Europa Press.

A finales de septiembre, un informe del Royal United Services Institute (RUSI) señalaba que el presidente chino, Xi Jinping, ha ordenado al Ejército Popular de Liberación (EPL) que esté preparado para tomar Taiwán para el año 2027.