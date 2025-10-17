Bélgica celebra la llegada de sus F-35 mientras uno se queda varado por "incertidumbre técnica"

Este lunes, tres aviones F-35A Lightning II encargados por Bélgica llegaron a la base de Florennes, ubicada al sur del país, pero el medio belga Het Laatste Nieuws ha informado que el cuarto avión que se esperaba se ha quedado atrás debido a la "incertidumbre técnica sobre su capacidad de vuelo".

Los cuatro F-35 belgas despegaron la semana pasada desde Texas y estaba previsto que realizasen una parada en las islas Azores. Una vez se encontraron en el archipiélago, tres aviones terminaron el recorrido de 2.800 kilómetros que les restaban para llegar a Bélgica y el cuarto no despegó con ellos por la "incertidumbre técnica" que, según el diario Het Laatste Nieuws, informó el Ministerio de Defensa belga.

Alegría en Bélgica

No obstante, al margen de este incidente, desde Bélgica han celebrado la llegada de los aviones a su territorio. "La llegada del F-35 abre un nuevo capítulo en la historia militar belga", señala el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa.

"En un contexto de tensiones internacionales, marcado por la agresión rusa y la inestabilidad global, esta elección ilustra el deseo del Ministerio de Defensa de seguir siendo un aliado fiable dentro de la OTAN y contribuir activamente a la seguridad colectiva", añade.

Por otro lado, el comandante de la Fuerza Aérea belga, Geert De Decker, ha señalado que con el F-35 "Bélgica recupera su lugar entre las principales fuerzas aéreas del mundo".

Por su parte, el ministro de Defensa, Theo Francken ha remarcado que seis aliados en Europa ya cuentan con este caza y que una vez completados los pedidos "trece países europeos operarán este caza, fortaleciendo así la interoperabilidad y la cooperación en materia de mantenimiento".

Bélgica decidió en octubre de 2018 encargar 34 aviones F-35 para reemplazar la flota actual de F-16 y, a mediados de julio de este año, Francken anunció que comprarían 11 aeronaves adicionales. En cuanto a los 34 primeros cazas, se espera que estén operativos para principios del año 2031.