Ucrania y Suecia firman una carta de intención para reforzar la Fuerza Aérea ucraniana con cazas Gripen

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el primer ministro sueco Ulf Kristersson, han firmado este miércoles un una carta de intención de cooperación en la que el país nórdico se compromete a vender más de un centenar de cazas Gripen a las autoridades de Ucrania. Este acuerdo se ha realizado durante la visita del mandatario ucraniano a Suecia este miércoles.
Desde Suecia han señalado que Ucrania cuanta con una "experiencia única" en el ámbito del combate aéreo y defensa de la que Suecia se puede aprovechar, mientras que, por otro lado, el país nórdico posee experiencia en el desarrollo y operación de sistemas como el caza JAS 39 Gripen.
"Hoy hemos firmado una importante Carta de Intención, que marca un paso hacia un posible acuerdo de exportación masivo del Gripen, probablemente entre 100 y 150 aviones de combate, para construir una nueva y muy fuerte Fuerza Aérea Ucraniana", ha señalado Kristersson.
Por su parte, Zelenski ha agradecido a Suecia su solidaridad para reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea de Ucrania y poder hacer frente a la invasión rusa.
Sin embargo, el primer ministro sueco ha precisado que estas entregas no se realizarán inmediatamente y que las primeras podrían demorarse tres años. Desde el gobierno sueco apuntan a "un viaje de entre diez o quince años" hasta que se puedan completar los compromisos acordados este miércoles, según Europa Press.
Características del Gripen
El Gripen es un caza de cuarta generación desarrollado por la compañía sueca Saab. Este avión de combate multifunción está diseñado para realizar misiones de reconocimiento o combate aire-aire y bombardeo. Este avión se presenta como una alternativa a los aviones de quinta generación como el F-35.
Estos aviones se emplearon por primera vez en combate directo este verano durante el conflicto entre Tailandia y Camboya. Antes de este conflicto el Gripen se había usado principalmente en misiones de la policía aérea de la OTAN y en Libia en el año 2014 para reforzar la zona de exclusión aérea de la Alianza.