Estonia planea adquirir lanzacohetes surcoreanos Chunmoo para complementar sus HIMARS

Estonia ha firmado con Corea del Sur este jueves un acuerdo de cooperación en materia de defensa en la capital del país asiático, Seúl, en el que el país báltico planea adquirir lanzacohetes surcoreanos Chunmoo con el objetivo de complementar sus HIMARS estadounidenses.

De momento no se conocen cantidades exactas de dinero ni el número de lanzacohetes pero desde Estonia han señalado que esta cooperación también implica "decenas de millones de euros en inversiones directas" que irán destinadas a la industria de defensa de este país, según las palabras del ministro de defensa estonio Hanno Pevkur.

El K239 Chunmoo es un Sistema de Lanzamiento Múltiple de Cohetes (MRLS, por sus siglas en inglés) que cuenta con la capacidad de disparar misiles de varios calibres. Su vehículo lanzador cuenta con dos contenedores con la capacidad de albergar hasta seis misiles guiados de 239 mm.

🇪🇪 Defmin @HPevkur signs a defence cooperation agreement with South Korean Defmin Ahn Gyu-back to acquire Chunmoo rocket launchers, complementing Estonian HIMARS systems and enhancing NATO’s collective defence . 🇪🇪🤝🇰🇷 pic.twitter.com/eZpjB8CYWf — MoD Estonia (@MoD_Estonia) October 23, 2025

De igual manera, el ministro también ha explicado la importancia de que su país cuente con "la capacidad de influir en el enemigo en las profundidades de su territorio". Pevkur ha recordado que Estonia empezó a desarrollar esta capacidad de ataque profundo cuando adquirieron los lanzacohetes HIMARS estadounidenses y ha añadido que se encuentran a la espera de saber la fecha de entrega de nuevas unidades de este lanzacohetes adquiridas adicionalmente.

La nota de prensa del ministerio de defensa estonio también señala que el incremento de su capacidad de ataque profundo les permitirá "librar una guerra en territorio enemigo, si es necesario".

Los nuevos lanzacohetes Chunmoo ayudarán a fortalecer esta capacidad y el ministro estonio ha recordado que Polonia emplea una solución similar al usar lanzacohetes surcoreanos y estadounidenses.

Estonia anunció en el año 2022 la compra de seis HIMARS de Lockheed Martin por 200 millones de dólares y en febrero de este año, en una entrevista al diario Breaking Defense, el ministro Pevkur comentó que Estonia estaba valorando la compra de los lanzacohetes coreanos. Sin embargo, el comunicado de prensa publicado este jueves especifica que Estonia "planea" la compra de los Chunmoo "además de los HIMARS estadounidenses".