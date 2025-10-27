Abel Caballero adelanta que Vigo será el escenario del Día de las Fuerzas Armadas 2026

El alcalde de Vigo, el socialista, Abel Caballero ha adelantado este lunes que su ciudad será la sede del acto principal del Día de las Fuerzas Armadas de 2026, tras recibir la comunicación oficial desde el Estado Mayor de la Defensa. La cita, fijada para el sábado 30 de mayo, estará presidido por los Reyes de España y contará también con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a las principales autoridades civiles y militares del país.

Caballero ha celebrado la designación como "una gran noticia para Vigo" y ha asegurado que el desfile "proyectará la imagen de la ciudad en toda España". Según el regidor, el evento va a reforzar el prestigio de Vigo como referente en la organización de grandes acontecimientos y va a servir para demostrar, una vez más, su capacidad logística y hospitalaria ante actos de alcance nacional.

El Ministerio de Defensa ha seleccionado Vigo con el objetivo de dar visibilidad al papel de las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país. La elección llega después de que el desfile de 2025 se celebrara en Santa Cruz de Tenerife –con una parada aeronaval previa en Las Palmas de Gran Canaria–. Con ello, el Gobierno busca mantener la rotación territorial de una cita que combina presencia institucional, exhibición militar y participación ciudadana.

El Ayuntamiento estima que el impacto económico del evento superará el millón de euros, con un gasto municipal aproximado de 600.000 euros. Caballero ha defendido la inversión como una "apuesta rentable", destacando el beneficio que generará en hostelería, comercio y promoción turística. El regidor ha confiado en que la celebración del desfile tenga un retorno mediático muy superior al coste asumido por la administración local.