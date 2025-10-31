Menú

Un muerto y un herido grave por una explosión en la base de la Legión en Almería

La deflagración se ha producido en el campo de maniobras. La Guardia Civil investiga si fue causada por la detonación de un artefacto.

Militares españoles durante unas maniobras este año 2025 | Ejército de Tierra

Al menos una persona ha fallecido y otra ha resultado herida de gravedad este viernes por la mañana tras registrarse una explosión en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), sede de La Legión.

El servicio unificado de emergencias 112 Andalucía ha confirmado que el aviso desde el campamento militar se recibió minutos antes de las 11:00 horas. Hasta la zona se han desplazado efectivos de los Bomberos de Almería, la Policía Local de Viator, la Guardia Civil y sanitarios del 061, que han movilizado un helicóptero medicalizado.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las causas del suceso. Aunque las primeras hipótesis de los agentes apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, la Brigada de la Legión no ha confirmado oficialmente este extremo a la espera de que avancen las pesquisas.

