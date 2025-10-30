El Ejército del Aire inicia la instrucción del UAS Puma, el nuevo dron ISTAR para el campo de batalla

El Ejército del Aire y del Espacio ha comenzado en las últimas horas la instrucción teórico-práctica en el nuevo sistema aéreo no tripulado (UAS) Puma. El curso se desarrolla en las instalaciones del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), en la base aérea de Zaragoza, y marca el inicio de la incorporación operativa de este dron a las unidades de despliegue rápido.

El Puma representa una evolución significativa respecto al UAS Raven, con el que puede operar conjuntamente en un mismo entorno. Su mayor envergadura le otorga una estabilidad mejorada, además de un alcance ampliado y sistemas optrónicos de nueva generación, lo que refuerza las capacidades ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) del Ejército del Aire.

Durante la instrucción, los militares están practicado distintas modalidades de lanzamiento: manual, mediante catapulta portátil tipo Bungee, y a través del sistema VTOL, que permite despegue y aterrizaje vertical. Estas opciones incrementan la versatilidad del Puma, facilitando su uso en misiones de vigilancia, reconocimiento y protección de instalaciones críticas.

En la formación están participando efectivos del EADA, del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) –la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire- y de la Escuela UAS de la Base Aérea de Matacán. El objetivo es preparar a las unidades para operar el sistema en escenarios de despliegue real, reforzando la capacidad del Ejército del Aire para obtener información táctica precisa en tiempo reducido.