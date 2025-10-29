El Ejército del Aire recibe su segundo A330 MRTT para potenciar su capacidad estratégica

El Ejército del Aire y del Espacio ha recibido este miércoles su segundo avión multipropósito A330 MRTT, transformado por Airbus. La entrega se ha realizado en las instalaciones que la multinacional europea tiene a las afueras de Getafe (Madrid), consolidando así el programa de modernización de la flota de transporte estratégico española iniciado en 2021 por el Ministerio de Defensa, justo un años después de la entrega de la primera unidad.

El A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) es un avión versátil capaz de realizar misiones de reabastecimiento en vuelo, transporte de personal y carga, así como evacuaciones médicas de larga distancia. Su incorporación supone un avance significativo para la autonomía operativa de las Fuerzas Armadas y refuerza la soberanía estratégica nacional en el ámbito aéreo.

La aeronave entregada deriva de un Airbus A330-200 civil, que fue comprado de segunda mano a Iberia, transformado en avión cisterna mediante un proceso de reconversión que incluye la instalación de sistemas de repostaje, tanques adicionales y una cabina adaptable a múltiples configuraciones. El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de aprovechar aeronaves comerciales para uso militar, reduciendo costes y plazos de entrega.

Today, we have delivered the second Airbus A330 Multi Role Tanker Transport to the @EjercitoAire from our facilities in Getafe, Spain 🇪🇸. The #A330MRTT is a game-changer for Spain's defense capabilities, significantly enhancing its strategic sovereignty and autonomy. It is… pic.twitter.com/kblqRnG5xo — Airbus Defence (@AirbusDefence) October 29, 2025

España prevé contar con un total de tres unidades A330 MRTT en servicio antes de 2026. Con la incorporación del segundo aparato, el Ejército del Aire mejora su capacidad de desplegar misiones de largo alcance y de apoyar operaciones conjuntas con aliados de la OTAN, garantizando una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante emergencias internacionales.

El acto de entrega ha contado con representantes de Airbus y del Ministerio de Defensa, quienes han destacado la relevancia del programa para la industria aeroespacial española. La fabricación y conversión del A330 MRTT en Getafe consolida el papel de España como uno de los centros europeos clave en el desarrollo de aeronaves militares de transporte y reabastecimiento.

La entrega de este aparato se produce sólo unos días después de que la primera unidad alcanzara un hito histórico en la historia del Ejército del Aire y el Espacio al completar el vuelo completó el vuelo sin escalas más largo de su historia. La aeronave despegó del aeropuerto de Hangzhou, en China, y recorrió 11.600 kilómetros hasta la Base Aérea de Torrejón, atravesando doce países en un trayecto de 15 horas y 26 minutos.