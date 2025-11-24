Tres asociaciones militares exigen a Defensa una mesa de negociación sobre la subida de sueldo en las Fuerzas Armadas

Las asociaciones profesionales Asfaspro, AUME y UMT han exigido al Ministerio de Defensa la convocatoria inmediata de un pleno extraordinario del Consejo de Personal (COPERFAS) para negociar la subida salarial de los militares españoles. Han considerado "inaplazable" abordar la situación retributiva, que han calificado de "crítica", y recuerdan que llevan años exigiendo al Gobierno medidas que dignifiquen la carrera profesional en las Fuerzas Armadas.

Según las organizaciones, que han emitido un comunicado conjunto, el recién presentado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa ha supuesto una nueva decepción para los militares. Aunque el Ejecutivo lo ha presentado como un impulso histórico, han denunciado que el documento deja fuera la mejora real de las nóminas, lo que han considerado como una "oportunidad desperdiciada para resolver un problema que contribuye a la falta de efectivos en los tres ejércitos".

El Gobierno había dicho que el 35 por ciento de la inversión se dirigiría a personal, pero el análisis que han hecho estas asociaciones revela que solo un 6,48 por ciento, equivalente a 679 millones de euros, se destinará a retribuciones y recursos humanos. Las asociaciones subrayan que esta cifra es "totalmente insuficiente" para atender las reivindicaciones históricas y advierten de que no frenará la sangría de profesionales que abandonan las FAS.

La preocupación aumenta porque, según interpretan las asociaciones, el Ejecutivo podría estar incluyendo dentro de esa ya limitada partida el incremento salarial de 200 euros brutos mensuales aprobado en abril. Si esto se confirma, han explicado, la cantidad real destinada a nuevas mejoras sería aún menor. Para ellos, la situación evidencia una falta de compromiso político hacia quienes sostienen la defensa nacional.

ASFASPRO, AUME y UMT han insistido en que la única vía para corregir este escenario es abrir una negociación seria y transparente en el Consejo de Personal. Han considerado imprescindible que Defensa detalle cómo piensa aplicar los aumentos anunciados y qué medidas adoptará para garantizar la estabilidad y profesionalización de los militares. La mejora salarial, han recalcado, es una condición básica para retener talento.

Las asociaciones han advertido de que cualquier demora o respuesta insuficiente por parte del Ministerio será interpretada como una muestra de desinterés hacia las necesidades del personal militar. Han recordado que la precariedad retributiva es un problema conocido y señalado por todos los colectivos profesionales del sector. Por ello, han reclamado al Gobierno que actúe con responsabilidad y haga del bienestar del personal una prioridad real y no un compromiso meramente declarativo.