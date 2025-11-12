ATME acusa a Robles de "humillar" a la tropa y marinería al priorizar el armamento sobre la subida de sueldos

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), una de las asociaciones militares que cuenta con representación en el Coperfas (Consejo de las Fuerzas Armadas), ha denunciado ante el Observatorio de la Vida Militar (OVM) la "situación de abandono salarial y profesional" que sufren los militares españoles. Según dicen, Defensa antepone el gasto en armamento a la mejora de las condiciones del personal, olvidando sus necesidades básicas y despreciando sus reivindicaciones.

Durante un encuentro con los miembros del OVM, designados por el Congreso y el Senado, ATME ha desmontado lo que considera una "campaña de desinformación" sobre los sueldos de la escala de Tropa y Marinería. Un soldado o marinero en compromiso inicial percibe unos 1.300 euros netos al mes, muy lejos de las cifras de 1.600 más complementos que han difundido algunos medios afines al ministerio, según ha explicado la asociación.

La organización ha recordado además que el "pago incentivo" de 100 euros brutos no es consolidable, lo que deja a miles de militares en una situación de precariedad e incertidumbre. Tampoco se abonan las horas extraordinarias, pese a las largas jornadas, maniobras y servicios. ATME ha calificado esta situación como "una anomalía inadmisible" en una profesión de alta exigencia y riesgo.

La asociación ha entregado a los miembros del Observatorio de la Vida Militar una propuesta de nuevo reglamento retributivo que incluye una subida lineal de los complementos específicos, la actualización del complemento de empleo y la retribución económica de las horas extra. También ha reclamado corregir la pérdida salarial al pasar a la reserva y una asignación digna para los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED).

ATME ha pedido explicaciones al Ministerio de Defensa sobre la ejecución de los 679 millones de euros presupuestados para la mejora de retribuciones y el aumento de efectivos. Según la asociación, el Gobierno ha utilizado ese dinero para otros fines, principalmente la compra de armamento, sin atender las necesidades reales del personal militar. "Esto es una humillación", ha denunciado.