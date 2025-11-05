El Congreso pide a Robles un debate y votación sobre el plan industrial de Sánchez para la Defensa

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados aprobó ayer martes por un solo voto una proposición del Partido Popular para que el Plan Industrial y Tecnológico de la Defensa sea debatido y votado por el Pleno de la Cámara Baja. El plan, presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contempla inversiones por más de 10.000 millones de euros y busca reforzar la base industrial y tecnológica de la industria española de Defensa.

El texto fue respaldado por Vox y UPN, mientras que votaron en contra PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu –los herederos políticos de Batasuna-ETA-. La iniciativa exige además que cualquier modificación futura del plan pase por el Congreso y que el Gobierno remita informes trimestrales detallando la ejecución presupuestaria, el origen de los fondos y los compromisos adquiridos con las empresas del sector.

Desde el PP se acusó al Ejecutivo de haber aprobado el plan "sin diálogo" ni "transparencia", dejando fuera al Parlamento de una estrategia que compromete grandes recursos públicos. Los populares defienden que el control político es imprescindible para garantizar un reparto justo de las inversiones y evitar que las decisiones industriales respondan a criterios partidistas o clientelares.

Vox se sumó a las críticas y acusó al Gobierno de "oscurecer" un proyecto que podría beneficiar a determinadas empresas afines. Por su parte, el PSOE y Sumar rechazaron la propuesta al considerar que el PP pretende utilizar la política de defensa como arma partidista. Desde Sumar se criticó, además, la falta de posición clara de los populares sobre el aumento del gasto militar.

La aprobación, aunque simbólica, pues no compromete al Gobierno a nada, supone un golpe político al Ejecutivo y refuerza las demandas de control parlamentario sobre los grandes programas de defensa. El debate evidenció la creciente tensión entre los partidos que apoyan al Gobierno y la oposición, en un momento clave para el desarrollo del plan industrial con el que Sánchez busca consolidar la autonomía tecnológica de España en materia militar.