De los países bálticos a Rumanía: así es el despliegue de los militares españoles en el muro anti-Rusia de la OTAN

La OTAN lleva varios años configurando su propio muro anti-Rusia en la Europa del Este. Quiere disuadir a Moscú de llevar a cabo cualquier tipo de agresión militar contra un país miembro de la alianza. Los primeros pasos de ese muro defensivo se empezaron a dar tras la invasión rusa de Crimea (Ucrania) y el apoyo a los levantamientos armados en el Donbás ucraniano en 2014. La invasión rusa de Ucrania de 2022 puso en marcha su apuntalamiento.

Las Fuerzas Armadas españolas han formado parte de este despliegue desde sus inicios. Primero, entrando a formar parte de los despliegues rotatorios para fortalecer la defensa aérea de las tres pequeñas repúblicas bálticas. Después, con despliegues estables en el Este de Europa, en las proximidades de las fronteras con Rusia. En estos momentos uno de cada dos militares españoles desplegados en el exterior está implicado en la disuasión militar sobre el Kremlin.

En las tres pequeñas repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) hay casi 900 efectivos en estos momentos. El grueso se encuentra en Letonia, donde hay un doble despliegue bajo bandera de la OTAN. Por un lado, un destacamento de 600 efectivos del Ejército de Tierra que forman parte de la Brigada Multinacional de la OTAN, con base en Azadi. Entre los medios que aportan hay carros Leopardo 2E, VCI Pizarro o vehículos de combate de zapadores.

De manera paralela, hay un destacamento de 85 militares del Ejército de Tierra que conforman una Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA), con sede en la base aérea de Lielvardes. Están a cargo de una batería de misiles NASAMS, que emplea misiles superficie-aire AIM-120 AMRAAM de media cota, que protege puntos sensibles del país báltico de posibles ataques con misiles desde la vecina Rusia.

En Lituania se encuentra en estos momentos el destacamento Vilkas, compuesto por casi 200 efectivos del Ejército del Aire y el Espacio, acompañados por ocho cazas Eurofighter Typhoon y un avión A400M de reabastecimiento en vuelo. Participan en una doble misión. Por un lado, de forma rotatoria, en la de Policía Aérea del Báltico. Dos de los cazas y el avión cisterna operan ahora para la nueva misión Centinela del Este recientemente activada por la OTAN.

Actualmente no hay efectivos españoles desplegados en Estonia, después de que hace año y medio fuera retirada la batería de misiles NASAMS que estuvo desplegada en el país durante casi un año y a la espera de la siguiente rotación de cazas españoles en este país en misión de Policía Aérea en el Báltico.

El despliegue más numeroso de militares españoles en el este de Europa se encuentra en estos momentos en Eslovaquia, donde las Fuerzas Armadas tienen más de 800 efectivos, 250 vehículos y helicópteros de ataque Tigre para liderar la División Multinacional o Battle Group que la OTAN puso en marcha en el país en 2024. Un destacamento que se encuentra en la localidad eslovaca de Lest.

Rumanía es el último país con presencia militar española en estos momentos. Allí hay un doble despliegue. Por un lado, el denominado Destacamento Tigru, compuesto por una cuarentena de efectivos del Ejército del Aire y el Espacio y por un radar AN/TPS-43M del Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA), que tiene como misión controlar el espacio aéreo rumano para detectar la entrada de posibles amenazas aéreas.

De manera paralela, hay desplegados unos 200 efectivos de la Infantería de Marina y unos 40 vehículos, entre los que destacan los Vehículos de Combate de Infantería (VCI) Mowag Piranha y los Vehículos de Alta Movilidad Tácticos URO VAMTAC ST5 equipados con misiles contra carro Spike, ametralladoras pesadas o morteros de 81mm. Se encuentran desplegados en la base de Cincu, en el centro del país.

Aunque ahora mismo no están presentes, en los últimos años también ha habido diferentes rotaciones en misión de Policía Aérea de la OTAN tanto en Rumanía como en Bulgaria, donde han sido enviados cazas Eurofighter Typhoon y F18.

A estos despliegues en países de la Europa del Este se une también la presencia española en las agrupaciones navales permanentes de la OTAN, que tienen como misión controlar las aguas de soberanía y adyacentes de sus países miembros y que patrullan de forma habitual por zonas de gran influencia rusa como el Mar Báltico o el Mar Negro.