Francia construirá un nuevo y gran portaaviones nuclear para sustituir al Charles de Gaulle

Francia ha anunciado en las últimas horas la construcción de un nuevo portaaviones nuclear de próxima generación, denominado Porte-Avions de Nouvelle Génération (PANG), destinado a sustituir al actual Charles de Gaulle cuando este se retire alrededor de 2038, según informa la agencia Reuters. El presidente Emmanuel Macron lo ha confirmado durante una visita a tropas francesas en el Golfo Pérsico.

El PANG será significativamente más grande que su antecesor, con un desplazamiento estimado de 75.000 a 78.000 toneladas y una eslora de unos 310 metros, frente a las 42.000 toneladas y 261 metros del Charles de Gaulle. El nuevo buque también contará con una propulsión nuclear avanzada, basada en dos reactores K22 con una potencia combinada de más de 400 MW, que le permitirá una velocidad de crucero superior a 27 nudos y autonomía extendida para operaciones prolongadas en alta mar.

El diseño del PANG incorporará tecnología de lanzamiento electromagnético (EMALS) y un sistema avanzado de recuperación de aeronaves (AAG), permitiendo operar un ala aérea diversa con unos 30 aviones de combate, incluidos los actuales Dassault Rafale M y futuros cazas FCAS en su versión navalizada, además de helicópteros y aeronaves de inteligencia, según explica Naval News.

El vuelo de equipos y drones no tripulados también está previsto como parte integral del diseño, con espacios ampliados en la cubierta de vuelo y hangares más grandes que permitirán la integración de plataformas aéreas del futuro. El PANG mantendrá una dotación estimada de unos 2.000 marinos, y su gran volumen interno facilitará operaciones complejas de mando y control, logística y soporte continuo en alta mar.

El coste del programa se estima en más de 10.000 millones, lo que lo convierte en el mayor proyecto naval europeo. El inicio de la construcción del casco está prevista en torno a 2031 en los astilleros de Saint-Nazaire, con pruebas en mar previstas hacia 2036 y puesta en servicio en 2038, coincidiendo con el retiro del Charles de Gaulle. El diseño está siendo liderado por una agrupación industrial encabezada por Naval Group, Chantiers de l'Atlantique y TechnicAtome.

La decisión de avanzar con el PANG reafirma la apuesta de Francia por mantener una capacidad de portaaviones con catapultas (CATOBAR), una rareza fuera de la Marina de Estados Unidos y subraya el compromiso francés con una estrategia de defensa autónoma en Europa. Aunque el nuevo portaaviones seguirá siendo más pequeño que los superportaaviones estadounidenses como los de la clase Gerald R. Ford, representa un salto cualitativo en capacidades para la Marine Nationale y sitúa a Francia entre las pocas naciones con portaaviones nucleares de última generación.