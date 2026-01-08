Cipherbit-Grupo Oesía refuerza la seguridad del sistema Galileo tras lograr la certificación del CCN-CNI

Cipherbit, la filial de ciberseguridad y comunicaciones seguras del Grupo Oesía, ha dado un paso relevante en el ámbito de la tecnología estratégica tras lograr que su Módulo de Seguridad Galileo PRS PRESENCE2 sea incluido en el catálogo oficial del Centro Criptológico Nacional (CCN). La certificación avala su uso en entornos de máxima exigencia y consolida capacidades industriales españolas en criptología avanzada.

El CCN, órgano del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha clasificado el PRESENCE2 como Producto Aprobado dentro de la categoría más exigente en protección de servicios GNSS. Este reconocimiento certifica que la solución cumple los más altos estándares de seguridad para operar con señales de navegación sensibles. La inclusión en el catálogo sitúa a Cipherbit entre los proveedores tecnológicos de referencia para la protección de información crítica.

El módulo PRESENCE2 actúa como una auténtica "llave digital" que integra algoritmos criptográficos y sistemas de gestión de claves. Gracias a esta tecnología, organismos públicos y empresas autorizadas pueden conectarse de forma segura al Servicio Público Regulado (PRS) de Galileo, la señal cifrada del sistema europeo de navegación por satélite reservada para usos gubernamentales y estratégicos.

Combinado con un módulo de navegación abierta, el sistema permite desplegar soluciones robustas de posición, navegación y tiempo, conocidas como PNT. Estas capacidades son especialmente relevantes frente a amenazas como interferencias o manipulaciones de señal, cada vez más habituales en escenarios de conflicto híbrido y en la protección de servicios esenciales de carácter civil y militar.

Desde Grupo Oesía han destacado que esta certificación refuerza la soberanía tecnológica nacional y el papel de la industria española en programas europeos clave. El acceso seguro al PRS de Galileo resulta fundamental para ámbitos como la defensa, la gestión de emergencias o la protección de infraestructuras críticas, donde la fiabilidad de la navegación y el tiempo es un factor decisivo.