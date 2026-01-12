Indra compra en Finlandia las radios Tough SDR para "españolizarlas" y venderlas a las Fuerzas Armadas

Indra ha cerrado un acuerdo con la finlandesa Bittium para adquirir la licencia de la tecnología Tough SDR, una radio definida por software de alta tecnología, y "españolizarla" adaptándola a las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas. Según ha informado la compañía finlandesa en un comunicado, la operación ya incluye una orden de compra inicial de 50 millones, y un valor adicional estimado de otros 70 millones a lo largo de la próxima década.

La transferencia de la tecnología Tough SDR a Indra ya habría comenzado, según la compañía finlandesa, lo que permitirá a la compañía española desarrollar y fabricar radios tácticas de mano, vehiculares y de mochila con sello "Made in Spain", además de incorporar algunas mejoras propias. Estas radios serán compatibles con las exigencias operativas de las Fuerzas Armadas y diseñadas para integrarse en redes tácticas modernas.

El contrato con Bittium responde a la necesidad española de avanzar hacia soberanía tecnológica en comunicaciones militares y reducir la dependencia de proveedores extranjeros en equipos críticos. El acuerdo llega después de que Indra y Bittium ya hubieran firmado una carta de intenciones de cooperación estratégica en julio de 2025 para explorar estos desarrollos, incluidos los trabajos dentro del consorcio europeo a4ESSOR.

Este acuerdo tecnológico se enmarca en el Programa Especial de Modernización (PEM) del Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT), que el Gobierno español aprobó en octubre pasado en el Consejo de Ministros, con una dotación de 1.174,3 millones de euros para dotar a las Fuerzas Armadas de radios SDR modernas que sustituyan a equipos obsoletos y mejoren la seguridad táctica de las comunicaciones militares.

Este nuevo proyecto de radios SDR no surge de cero: un programa anterior impulsado para dotar a las Fuerzas Armadas de radios modernas quedó paralizado porque dependía de tecnología israelí (radio E-Lynx de Elbit Systems) y la transferencia tecnológica se vio bloqueada tras la política de veto del Gobierno español a productos militares israelíes, lo que dejó el programa original en el aire durante aproximadamente un año hasta su cancelación.