Putin intenta apagar Kiev con temperaturas de 15 grados bajo cero: "Quiere que nos rindamos"

Mientras continúan las negociaciones, Rusia volvió a lanzar este martes un ataque masivo a Ucrania unos días después de la ofensiva del viernes, ambos contra instalaciones civiles y energéticas. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Moscú atacó con 25 misiles y cerca de 300 drones, parte de los cuales impactaron en 24 puntos del país. En Járkov, fallecieron cuatro personas en una oficina postal. En muchas regiones ucranianas, entre ellas Kiev, los ataques provocaron nuevos apagones tras varios días de interrupciones en el suministro en lo más duro del invierno, con temperaturas que están alcanzando los 15 grados bajo cero y que bajarán aún más en las próximas semanas.

El Gobierno de Vladimir Putin admitió los ataques a "instalaciones de la infraestructura energética", según dijo, "utilizadas en interés del ejército ucraniano y las empresas de la industria militar". El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió alertando de que esperan más "ataques masivos" que buscan "aprovechar el frío" y "agotar" las defensas aéreas ucranianas.

Almost 300 attack drones, most of them "shaheds," along with 18 ballistic and 7 cruise missiles, were launched by the Russians against Ukraine last night. Once again, the main target of the strike was our energy – generation facilities and substations. Sadly, there has been… pic.twitter.com/NK69hHb9R0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2026

Mientras el ministro de Asuntos Exteriores, acusó a Putin de buscar la "destrucción física" del pueblo ucraniano privándoles de "electricidad, agua y calefacción". "Cientos de miles de personas están sin electricidad sólo en la región de Kiev", denunció Andrii Sibiha. Según el diario Kiev Independent, el 70% de Kiev llegó a estar sin electricidad por este ataque: "Los rusos están intentando desconectar la ciudad y obligar a la gente a marcharse", denunció Vitaly Zaichenko, CEO de Ukrenergo, la empresa responsable de la red eléctrica en la capital. "Tenemos información de que Rusia está preparándose para una nueva oleada de ataques con misiles de crucero", avisó tras unos ataques que golpearon subestaciones eléctricas y provocaron graves daños en una central térmica de la principal energética del país, DTEK.

Estos golpes a la infraestructura energética en un país ya forzado a racionar el suministro están dejando en una "situación muy difícil" a buena parte de la población de Kiev, según relata en una entrevista con Libertad Digital la periodista ucraniana Iryna Kutielieva, que explica que "muchos barrios" están sin electricidad ni calefacción y que hay ciudadanos que llevan sin suministro "desde el viernes". "Según las autoridades, al menos 500 grandes edificios siguen sin calefacción y ahora, con estas temperaturas extremadamente frías, es difícil continuar con nuestra vida habitual" en una ciudad en la que el transporte público también se ha visto afectado. "Hay amigos que me dicen que incluso con calefacción la temperatura en sus pisos es de once grados", relata. "Es muy difícil vivir en estas circunstancias, especialmente para ancianos o familias con niños. Conozco escuelas que han tenido que cerrar. En la región de Kiev, la situación es peor, con cortes de electricidad en algunas zonas de 50 o 70 horas. Pero estamos adaptándonos: generadores y baterías portátiles y ropa interior térmica son ahora forzosas para todos", cuenta la analista y periodista en European Pravda, "estamos intentando llevar una vida normal porque vivir en un estrés permanente es imposible".

La periodista explica que llevan sufriendo cortes en el suministro desde finales de otoño y que la situación cambia de día en día. Hoy, cuenta, estarán sin luz en su zona "de siete de la mañana a ocho de la noche" y puede prolongarse tres o cuatro horas más. La situación cambia en función de la calle "y la extensión de los daños en las infraestructuras". En cualquier caso, Kiev y sus alrededores no son los únicos que sufren cortes por los ataques a la red. Según Kutielieva, "la ciudad más afectada es Odesa", por entre otros motivos la "falta de sistemas de defensa aérea". Apunta que llegó a sufrir un "apagón total durante tres días" y la situación es aún peor en las afueras. En Dnipro, también sufrieron un apagón total durante días. En Kiev, recalca, la situación es algo menos dramática "porque tenemos un sistema de defensa aéreo un poco mejor". Gracias a ellos, (cita el sistema Patriot y los F-16) este invierno durísimo no llega a serlo tanto como el peor que recuerda, el de 2022, tras el comienzo de la invasión, cuando "Rusia tenía más misiles" y Ucrania no podía "tirarlos de forma tan efectiva".

El intenso frío dificulta los trabajos para reparar las instalaciones: "Cada vez es más difícil arreglarlo: todo está bajo el hielo, y reparar cables y conexiones es entre dos y cuatro veces más difícil", señala la prensa local, que también apunta cómo cuando "una central eléctrica es atacada una decena de veces, las reparaciones cada vez llevan más tiempo". "Las piezas de repuesto se agotan. No se puede seguir desmontando otras centrales para obtener piezas", apuntan.

"Los cortes son mejores que la dictadura rusa"

La periodista destaca que "es difícil describir el increíble trabajo" que los técnicos "tienen que hacer todos los días. Son verdaderos magos". "Para un arreglo completo Rusia tendría que detener sus ataques al sistema energético", recuerda, apuntando que que tras los últimos "y muy serios daños" las reparaciones podrían prolongarse semanas.

Oficina postal atacada en Jerkov | EFE

En cuanto a las intenciones de Putin, que tras años de guerra ha ganado "experiencia en atacar la red" eléctrica con sus "miles de drones", analistas citados por el Kyiv Independent señalan su posible intención de aislar las zonas industriales de los grandes puntos de generación de electricidad. Para Kutielieva, detrás de estos ataques está su intención de "romper nuestra determinación a seguir luchando". "Putin piensa que sin electricidad ni calefacción los ucranianos pediremos a Zelenski aceptar las demandas rusas (desmilitarización, renuncia a entrar en la OTAN o el reconocimiento de Crimea y el Donbás) Quiere que nos rindamos, en otras palabras. Pero ya hemos visto lo que trae Rusia al territorio ocupado: daño, muerte, sangre, represión, pobreza. Así que los cortes de suministro son mejores que la dictadura rusa". Para ella, es otra prueba de que "Putin no está interesado en un proceso de paz real" y no quiere "renunciar a sus exigencias", en un mensaje que tendría también como destinatario al presidente Trump: "No acepte ningún plan de paz con Ucrania, excepto el nuestro".