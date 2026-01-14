El casco TopOwl DD de Thales dará capacidades inigualables en baja visibilidad a los pilotos de los NH90 españoles

Thales reforzará la seguridad y la capacidad operativa de los pilotos españoles de helicópteros NH90 –en servicio en los tres ejércitos– tras adjudicarse un contrato de la Agencia de Gestión de Helicópteros de la OTAN (NAHEMA). El acuerdo contempla el desarrollo de funciones avanzadas para el casco TopOwl DD (Digital Display), un sistema de visualización de última generación destinado a mejorar el vuelo en entornos complejos y con visibilidad degradada.

La adjudicación llega después de que el Ministerio de Defensa español solicitara 31 helicópteros NH90 adicionales. El contrato se ejecutará en colaboración con NHIndustries y Safran, en un programa que implica de forma directa a la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa español y a su homóloga francesa, la DGA, consolidando un eje industrial clave en el ámbito europeo de defensa.

El TopOwl DD es la evolución digital de un casco ya probado en combate (el actual TopOwl), diseñado para permitir a los pilotos operar con seguridad en condiciones extremas. Su principal ventaja es la capacidad de ofrecer información crítica incluso en situaciones de polvo, niebla, nieve o noches sin iluminación, un escenario habitual en operaciones tácticas y misiones a muy baja altitud.

El visor integra transmisiones de vídeo en alta definición procedentes de cámaras de misión, incluido el sistema Eurofl’Eye de Safran. A ello se suma la realidad aumentada, alertas espaciales y la fusión de datos de sensores de vuelo, lo que incrementa de forma notable la conciencia situacional y reduce la carga de trabajo del piloto en las fases más críticas de la misión.

Además, el sistema incorpora tubos intensificadores de luz optimizados, permitiendo una transición fluida a los pilotos de los helicópteros NH90 entre operaciones diurnas y nocturnas. El casco está adaptado a la fisiología de cada piloto, con un ajuste personalizado que reduce la fatiga y mejora el rendimiento durante misiones prolongadas o en entornos especialmente exigentes.