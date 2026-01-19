TRC se adjudica el mantenimiento de las redes críticas de Defensa que sostienen las comunicaciones militares

TRC se ha adjudicado el Lote 2 del Acuerdo Marco para el mantenimiento del hardware esencial de las infraestructuras de comunicaciones del Ministerio de Defensa, por un importe de 16,8 millones de euros. El contrato, promovido por el CESTIC, sitúa a la compañía como uno de los proveedores clave en la protección y continuidad de los sistemas críticos que sostienen la operatividad militar.

La adjudicación forma parte de un acuerdo marco valorado en más de 56 millones y tiene como objetivo garantizar la disponibilidad permanente de sistemas estratégicos. El trabajo de TRC impacta directamente en la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, la red troncal que soporta gran parte de las capacidades digitales del Ministerio tanto en territorio nacional como en despliegues internacionales y operaciones conjuntas con aliados.

El alcance del contrato incluye el mantenimiento 24x7 de plataformas que dan soporte a sistemas de mando y control, logística militar, hospitales y comunicaciones seguras. Se trata de entornos de alta criticidad en los que cualquier interrupción puede tener consecuencias operativas. La compañía deberá asegurar tiempos de respuesta mínimos y continuidad del servicio en un contexto marcado por ciberamenazas persistentes.

Este nuevo contrato llega en un momento de fuerte crecimiento para TRC, que cerró el último ejercicio con un incremento del volumen de negocio del 30 por ciento. La empresa ha reforzado su perfil como proveedor nacional de referencia en defensa y ciberseguridad, en línea con la estrategia de soberanía tecnológica y reducción de dependencias externas impulsada en el ámbito de la seguridad nacional.

El presidente y consejero delegado de TRC, Alfredo Estirado, ha subrayado que la adjudicación reconoce la solvencia técnica y operativa de la compañía. Según ha explicado, en el ámbito de la defensa no hay margen para el error y la tecnología debe responder en todo momento, tanto en territorio nacional como en escenarios internacionales donde la fiabilidad de las comunicaciones es un factor crítico.