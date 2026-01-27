La Unión Europea acelera su soberanía espacial y prevé desplegar su constelación de satélites IRIS2 en 2029

La Comisión Europea quiere adelantar un año el despliegue inicial de IRIS2, la futura constelación de satélites soberana de la Unión Europea. El comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha confirmado que Bruselas confía en tener operativos los primeros servicios en 2029, frente a la previsión inicial de 2030, en un contexto marcado por la rivalidad geopolítica y la dependencia tecnológica exterior.

IRIS2 contará con cerca de 290 satélites en órbita baja y media y aspira a garantizar comunicaciones seguras bajo control europeo. El proyecto, firmado en 2024, está financiado con 6.500 millones de euros de fondos públicos, a los que se sumará inversión privada. Bruselas busca así una infraestructura propia que refuerce la autonomía estratégica frente a constelaciones no europeas.

Kubilius ha instado al consorcio SpaceRISE, integrado por la española Hispasat, la francesa Eutelsat y la luxemburguesa SES, así como a la Agencia Espacial Europea, a acelerar los trabajos. "El objetivo es conectividad y soberanía para toda Europa, con acceso garantizado a todos los Estados miembros bajo pleno control europeo", ha defendido el comisario durante su intervención.

La apuesta por IRIS2 llega en un momento de creciente inquietud por la dependencia de sistemas extranjeros como Starlink. En Bruselas preocupa que Estados Unidos pueda condicionar o limitar el acceso a este tipo de servicios en escenarios de crisis, como ocurre en la guerra de Ucrania, donde las comunicaciones por satélite son clave para la operatividad militar y el uso de drones.

Mientras se desarrolla la nueva constelación, la UE ya ha dado un primer paso con GovSatCom. Desde la semana pasada, los Veintisiete cuentan con una plataforma común que coordina capacidades satelitales nacionales y permite comunicaciones gubernamentales y militares seguras y encriptadas. La Comisión prevé ampliar su cobertura y ancho de banda en 2027, incluso para socios de la UE.

El comisario europeo ha situado el espacio como una prioridad estratégica y ha anunciado otras iniciativas clave. Entre ellas destaca el futuro Escudo Espacial Europeo, que integrará capacidades nacionales para defensa y vigilancia, así como el impulso al transporte espacial, con lanzadores reutilizables que permitan a Europa responder con mayor rapidez y flexibilidad en el acceso al espacio.

Kubilius también ha advertido del riesgo de fragmentación si los Estados miembros desarrollan programas nacionales sin coordinación. Aunque celebra el aumento del gasto en defensa espacial, ha reclamado interoperabilidad y eficiencia para evitar duplicidades. "Es un reto que debemos convertir en una oportunidad", ha subrayado, insistiendo en que la soberanía espacial es ya una cuestión de seguridad, economía y poder estratégico.