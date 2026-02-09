España pone a prueba su defensa aérea en un gran ejercicio que implica a los ejércitos de Tierra y Aire y a la Armada

El golfo de Cádiz va a ser durante los próximos cuatro días el escenario clave para poner a prueba las capacidades de defensa aérea de las Fuerzas Armadas españolas. Allí va a tener lugar el ejercicio Eagle Eye 26-01, que organizado por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), que buscar comprobar si el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio son capaces de responder como un solo bloque ante una amenaza aérea realista.

Este ejercicio no es algo puntual, sino que forma parte de una serie de ejercicios que se realizan de forma periódica y que están diseñados para comprobar el funcionamiento real de la defensa aérea nacional. No se trata de simulaciones teóricas, sino de activaciones operativas con medios reales, personal desplegado y escenarios exigentes que buscan detectar fallos y mejorar la coordinación entre los ejércitos.

El control de toda la operación se realiza desde el Grupo Central de Mando y Control, ubicado en Torrejón de Ardoz (Madrid). Desde este centro se recibe y fusiona la información procedente de radares, sensores y unidades desplegadas. El objetivo es disponer de una imagen clara y completa del espacio aéreo, reducir tiempos de decisión y coordinar una respuesta eficaz ante escenarios complejos.

Exactamente, se van a recibir datos desde los diferentes Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA), así como los obtenidos por los medios terrestres y navales. Por su ubicación, los EVA 3 (Constantina, Sevilla), EVA 9 (Motril, Granada) y EVA 11 (Alcalá de los Gazules, Cádiz) son los que participarán directamente en esta activación.

El Ejército del Aire asume un papel protagonista con el despliegue de cazas F-18 Hornet del Ala 12 (Torrejón de Ardoz) en misión de alerta permanente. Estas aeronaves van a operar desde la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) y están preparadas para despegar en cuestión de minutos ante cualquier intrusión simulada. El ejercicio pone a prueba tanto a las tripulaciones como a los sistemas de control que dirigen las interceptaciones en tiempo real.

El Ejército de Tierra aporta sus capacidades de defensa antiaérea con el despliegue de unidades especializadas (Grupo de Artillería Antiaérea II/73) en el entorno de las localidad gaditanas de Rota y Vejer de la Frontera. Sistemas de misiles y artillería antiaérea van a trabajar integrados con los medios aéreos y navales, simulando la protección de infraestructuras críticas y zonas estratégicas frente a posibles ataques enemigos desde el aire.

La Armada participa con una fragata equipada con avanzados sistemas de radar y misiles que opera en el Golfo de Cádiz. Se trata de la F-104 Méndez Núñez -en un momento donde las cinco fragatas F100 están desplegadas en operaciones-. El buque actúa como un nodo clave dentro del sistema de defensa aérea, aportando detección temprana y seguimiento de amenazas. Su integración con los medios terrestres y aéreos es uno de los aspectos centrales del ejercicio.