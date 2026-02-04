Defensa aprueba su plan anual de contratación: 156 acuerdos marco y casi 8.000 contratos por más de 10.000 millones

El Ministerio de Defensa ha aprobado el Plan Anual de Contratación para 2026 (PACDEF-2026), un documento que ordena y anticipa las compras previstas por el Departamento durante el ejercicio. El plan, validado por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, reúne miles de licitaciones y adjudicaciones previstas y se presenta como una herramienta de planificación para los órganos de contratación y para las empresas interesadas.

Según los datos del PACDEF-2026, el plan incluye 7.868 propuestas de contrato con un valor estimado de 4.881,4 millones de euros. A esa cifra se suman 156 acuerdos marco valorados en 5.220,7 millones, lo que eleva el volumen económico total por encima de los 10.000 millones de euros. Se trata de una de las mayores planificaciones de gasto público del Estado en el ámbito de la Administración General.

Defensa ha puesto de manifiesto que es pionera en la planificación de la contratación dentro de la Administración General del Estado y que 2026 será el decimotercer año consecutivo con un plan de este tipo. En su elaboración han participado más de 350 organismos del Departamento, un dato que refleja la complejidad del proceso y el grado de implantación alcanzado en la estructura ministerial y su coordinación interna real.

El plan tiene como objetivo guiar la ejecución futura de las compras, mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto y elevar la calidad de la contratación pública. Defensa destaca también el refuerzo de la transparencia, ya que la difusión pública del documento permite a los operadores económicos conocer con antelación las actuaciones contractuales previstas para 2026 y planificar su participación en las licitaciones correspondientes.

El PACDEF-2026 incorpora un documento público con información detallada sobre la política general de compras del Ministerio de Defensa y su enfoque estratégico. Incluye también el Plan Anual de Contratación Centralizada, que agrupa las licitaciones gestionadas por las juntas de contratación, y un fichero con miles de propuestas individualizadas que permiten identificar con precisión el alcance y características de cada contrato previsto para el ejercicio 2026, completo y desglosado.

Entre los datos facilitados figuran el órgano de contratación, el objeto de cada propuesta, el código CPV principal y la posible sujeción a regulación armonizada. También se especifican el ámbito territorial, el procedimiento de adjudicación previsto y el valor estimado aproximado, una información que el Ministerio presenta como clave para atraer competencia y mejorar la planificación empresarial del sector de la defensa nacional y europea.