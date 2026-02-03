La F101 Álvaro de Bazán se integrará varios meses en el grupo de combate del portaaviones francés Charles de Gaulle

La fragata F-101 Álvaro de Bazán de la Armada española va a incorporarse durante varios meses al grupo de combate del portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle, en el marco del ejercicio La Fayette 26, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). El despliegue supone una integración completa en una fuerza aeronaval real, con presencia continuada en operaciones, y no una simple participación puntual en maniobras navales aliadas.

El buque español aportará sus capacidades de defensa aérea de zona gracias al sistema de combate AEGIS, el radar multifunción SPY-1D y los misiles SM-2, actuando como escolta principal del portaaviones. Este rol es clave para proteger al grupo aeronaval frente a amenazas aéreas y de misiles, y consolida a la Armada española como socio de primer nivel en operaciones navales de alta intensidad.

Durante el despliegue, la F101 Álvaro de Bazán operará integrada en la cadena de mando francesa, participando en misiones de vigilancia, escolta, defensa antiaérea y control del espacio marítimo. La fragata trabajará de forma coordinada con destructores, submarinos nucleares y el ala aérea embarcada del Charles de Gaulle, compuesta por cazas Rafale M, helicópteros y aeronaves de alerta temprana.

El ejercicio La Fayette 26 tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad, el adiestramiento conjunto y la capacidad de respuesta ante escenarios de crisis reales. Para la Armada española, este tipo de despliegues prolongados permite validar procedimientos, sistemas y dotaciones en entornos operativos exigentes, reforzando su preparación para misiones OTAN y de defensa colectiva en escenarios marítimos complejos.

La integración de la F-101 en el grupo de combate francés confirma el peso estratégico de las fragatas clase Álvaro de Bazán dentro de las marinas aliadas. Su participación durante varios meses en torno a un portaaviones nuclear subraya, según el EMAD, la confianza operativa de Francia en las capacidades españolas y consolida el papel de España como actor relevante en la seguridad marítima europea y en operaciones navales de primer nivel.