Un incidente con un avión militar estadounidense obliga a cerrar la pista de la base aérea de Morón durante seis días

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, modelo Boeing C-17 Globemaster III de transporte estratégico, abortó su despegue el pasado domingo en la Base Aérea de Morón de la Frontera después de sufrir un fallo crítico en uno de sus cuatro motores Pratt & Whitney durante la carrera de despegue.

El problema técnico desencadenó el reventón de ocho de los catorce neumáticos del tren principal, lo que provocó que el aparato quedase atravesado sobre la única pista operativa, bloqueando por completo el eje de rodaje y obligando a interrumpir todas las operaciones de vuelo hasta su retirada y evaluación técnica de daños.

Este tipo de avión, con más de 50 metros de longitud y capacidad de carga de hasta 77,5 toneladas métricas, es vital para operaciones logísticas y de apoyo militar. El fallo de motor durante la aceleración supuso una pérdida de potencia asimétrica, forzando al piloto a abortar la maniobra y activar los sistemas de frenado de emergencia mientras el tren de aterrizaje soportaba cargas fuera de parámetros normales.

La pista de Morón, infraestructura de uso conjunto entre el Ejército del Aire y el Espacio español y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, permanecerá cerrada al menos hasta el viernes próximo, mientras las autoridades técnicas trabajan en el desbloqueo de la pista y la reparación in situ del C-17, así como en las pruebas estructurales del pavimento afectado por el impacto y tensión de frenado.

El cierre ha forzado el desvío de vuelos militares estadounidenses a la Base Naval de Rota (Cádiz), donde se ha registrado un incremento de actividad de aeronaves cisterna como el KC-46 Pegasus, cazas de quinta generación F-35 y plataformas de guerra electrónica F-18 Growler, en apoyo a la logística del despliegue operativo actual en Oriente Próximo por la tensión con Irán.