Indra aumenta las capacidades del misil aire-aire Meteor: tendrá más alcance y más eficacia

Indra ha presentado un rediseño del datalink del misil aire-aire Meteor, el arma con la que operan aviones de combate como el Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, Saab Gripen y que ya se prueba en el F-35. La mejora incrementa el alcance, la cobertura y la capacidad de resistir interferencias electrónicas, reforzando el control y el guiado del misil en entornos saturados y asegurando que pueda cumplir su misión incluso frente a defensas avanzadas enemigas.

El Meteor es uno de los misiles aire-aire más avanzados del mundo, capaz de superar Mach 4 y recorrer 100 kilómetros en apenas minuto y medio. Indra diseña y fabrica seis subsistemas, que representan el 20 por ciento de la electrónica del arma. Hasta la fecha se han entregado más de 2.300 misiles en todo el mundo, usados por varias fuerzas aéreas europeas y aliadas, entre ellas, el Ejército del Aire y el Espacio español.

El nuevo datalink fue presentado a MBDA, fabricante del Meteor, y a la Oficina Conjunta Internacional del programa (IJPO), superando la Revisión Preliminar de Diseño (PDR). Esto permite iniciar la integración del sistema en el misil, garantizando que el Meteor puede responder eficazmente a la evolución de amenazas y cumplir misiones críticas incluso en escenarios de guerra electrónica y entornos operativos cada vez más exigentes.

Indra trabaja desde hace 25 años en la evolución del Meteor, participando en las actividades de media vida (Mid Life Activities) para mejorar prestaciones y mantener el misil a la vanguardia tecnológica. El rediseño del datalink permite una coordinación más efectiva con la aeronave lanzadora, mejorando la letalidad en misiones Beyond Visual Range (BVR) y reforzando la autonomía operativa del arma frente a interferencias.

Los Eurofighter españoles ya emplean el Meteor en misiones de defensa nacional e internacional, donde su alcance y velocidad lo convierten en un arma decisiva para mantener la superioridad aérea. La modernización del datalink amplía su capacidad de ataque y defensa, asegurando que los cazas que lo portan puedan operar con mayor eficacia y precisión incluso en entornos altamente protegidos y saturados de amenazas.